Advierten que la industria automotriz china avanza con fuerza y se perfila para quedarse con gran parte del mercado + Seguir en









El crecimiento sostenido de nuevas automotrices empieza a redefinir el mapa competitivo en mercados clave. La palabra de un reconocido CEO de la industria.

La industria automotriz china no para de crecer

El escenario automotor global atraviesa una transformación profunda, y desde Volvo advierten que el cambio será estructural. Su CEO, Hakan Samuelsson, fue contundente al analizar el presente del sector: “La nueva industria china se quedará con una gran parte del mercado”.

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Las declaraciones llegan en un momento donde los fabricantes asiáticos ganan terreno a gran velocidad, especialmente en Europa. Con propuestas más accesibles, fuerte desarrollo tecnológico y una estrategia centrada en la electrificación, estas marcas comenzaron a disputar espacios históricamente dominados por compañías tradicionales.

Un cambio de equilibrio en el mercado global Dentro del propio grupo industrial, Geely, la marca sueca ya intensificó su integración con otras firmas como Polestar y asumirá nuevos desafíos comerciales con Lynk & Co en Europa. Estas sinergias buscan sostener competitividad en un contexto de márgenes ajustados y mayores exigencias tecnológicas.

Los números respaldan la advertencia. Consultoras como Inovev detectaron que las marcas chinas duplicaron su participación en Europa durante el último año, mientras que análisis de JATO Dynamics muestran un crecimiento sostenido en matriculaciones.

hkan-samuelsson-ceo-volvo_5_659x371 Hakan Samuelsson fue contundente al analizar el presente del sector: “La nueva industria china se quedará con una gran parte del mercado”. Este avance no se limita a los autos eléctricos. Los híbridos y enchufables, donde varias marcas chinas tienen fuerte presencia, fueron clave para expandirse incluso en mercados donde la electrificación total avanza más lento.

En países como España, Italia o Reino Unido, estas automotrices ya alcanzan participaciones relevantes, impulsadas por precios competitivos y una oferta alineada con la demanda actual. Incluso marcas como BYD y MG aceleraron su expansión comercial con redes cada vez más amplias. El mensaje de Hakan Samuelsson no apunta a una hipótesis futura, sino a una tendencia en pleno desarrollo. La industria automotriz global ya no se organiza bajo los mismos liderazgos, y el crecimiento de nuevos actores promete reconfigurar el negocio en los próximos años.