Desalojan el histórico boliche Pinar de Rocha en un operativo sorpresa + Seguir en









Un procedimiento policial interrumpió la noche en un reconocido local bailable y reavivó una disputa que arrastra años de tensión.

El futuro de Pinar de Rocha, en duda

Un amplio despliegue de seguridad sorprendió este martes en Morón, donde se ejecutó una orden judicial para desalojar el emblemático boliche Pinar de Rocha. El operativo se realizó mientras el lugar estaba en funcionamiento, lo que obligó a evacuar a quienes se encontraban dentro por accesos laterales.

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Efectivos de la Policía Bonaerense y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) rodearon el predio e impidieron el ingreso al público. La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº40, bajo la intervención de la jueza María Victoria Aloé, en el marco de un conflicto por una presunta deuda de alquiler.

Desalojo en un histórico boliche del oeste El titular del local, Daniel Bellini, explicó que el conflicto se originó durante la pandemia, cuando la actividad estuvo paralizada. “Estamos en medio de un proceso judicial que aún no está resuelto”, señaló, cuestionando la decisión de avanzar con el desalojo.

pinar.jpg El titular del local, Daniel Bellini, explicó que el conflicto se originó durante la pandemia, cuando la actividad estuvo paralizada. “Estamos en medio de un proceso judicial que aún no está resuelto”, señaló, cuestionando la decisión de avanzar con el desalojo. Facebook Pinar de Rocha/Dubafoto Además, sostuvo que la disputa se agravó tras el cambio de titularidad del terreno, y vinculó el conflicto a un posible desarrollo inmobiliario en el lugar. Según indicó, la intención sería demoler el predio para un nuevo proyecto.

El futuro de Pinar de Rocha, con más de cinco décadas de historia, quedó ahora en duda, en medio de un litigio que podría definir el destino de uno de los espacios más tradicionales de la noche bonaerense.

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