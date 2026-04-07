Un alfajor argentino fue elegido como el mejor del mundo: cuál es y de qué provincia + Seguir en









Un ranking internacional destacó a un alfajor nacional por su calidad y sabor, posicionándolo en lo más alto a nivel global.

El alfajor cordobés que conquistó el paladar del mundo y se quedó con el primer puesto.

La plataforma gastronómica TasteAtlas eligió a un alfajor argentino como el mejor del mundo y lo ubicó en el primer puesto de su ranking global, en un reconocimiento que vuelve a poner en primer plano la calidad de la industria dulce nacional y su proyección en el escenario internacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

¿Cuál es el alfajor argentino elegido como el mejor del mundo? TasteAtlas publicó su listado de las cien mejores galletitas del mundo y colocó en la cima a un producto de la fábrica "El Nazareno", una empresa familiar originaria de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, que inició su actividad en 1982.

El sitio especializado explicó las razones de la elección con una descripción detallada: “El dulce de leche es cremoso, con un sabor lácteo intenso y una dulzura natural que no resulta invasiva, sino que se integra de manera armónica con el resto de la composición. La cobertura de chocolate es suave y golosa, y aporta un sutil toque amargo que equilibra la intensidad dulce del relleno”.

alfajor el nazareno (1) El producto de El Nazareno se destacó sobre el resto. ¿Qué distingue a la marca dentro del mercado? Con más de cuatro décadas de trayectoria, la empresa logró consolidarse dentro del rubro con una propuesta basada en la calidad artesanal. Actualmente cuenta con 13 sucursales, de las cuales 12 están en Córdoba y una en Merlo, San Luis.

Además, la firma desarrolló canales de venta online que permiten enviar sus productos a todo el país, ampliando su alcance más allá de sus puntos físicos de venta.

Aunque el alfajor tradicional de chocolate fue el que alcanzó el primer puesto, la marca cuenta con una amplia variedad de sabores. Entre ellos se destacan versiones de chocolate blanco, nougat, nougat negro, chocolate con frambuesa, chocolate con naranja y chocolate con frutilla. ¿Qué otros alfajores argentinos figuran en el ranking? El listado también incluyó a otras marcas nacionales dentro del top 5. El alfajor Intenso Negro de Guolis

El alfajor de La Olla de Cobre

El de frambuesa y merengue de Señor Alfajor

El clásico marplatense de Alfajores Malfatti El reconocimiento refuerza la tradición argentina en la elaboración de dulces y demuestra que la combinación entre recetas artesanales y materias primas de calidad permite competir en los principales rankings gastronómicos del mundo.

Temas alfajores

Ranking