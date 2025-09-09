Amplían las opciones de pago en el transporte del AMBA: 15 líneas de colectivos ya aceptan medios alternativos a la SUBE







El objetivo de la medida es agilizar la experiencia de los usuarios. Los viajes pueden pagarse con tarjeta de débito, crédito o medios de pago digital.

El AMBA incorpora 15 líneas de colectivo al pago con tarjetas de débito y crédito. CABA

La modernización del sistema de transporte público dio un nuevo paso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde este lunes, 15 líneas de colectivos incorporaron la posibilidad de abonar el pasaje con medios de pago alternativos a la SUBE física y digital, lo que pretende agilizar la experiencia de viaje de millones de pasajeros.

Líneas de colectivo que incorporaron nuevas formas de pago Las líneas alcanzadas por la ampliación son las siguientes:

Jurisdicción Nacional : 49, 57, 78, 86, 87, 88, 93, 97, 111, 127, 130, 180 y 193.

Jurisdicción Provincial : 249 y 410.

Jurisdicción Municipal: 501C (Esteban Echeverría); 501A y 504 (Ituzaingó); 504 (Presidente Perón); 504A (Merlo); 505, 506 y 521 (Almirante Brown); 541, 543, 544, 549, 561 y 562 (Lomas de Zamora).

frío.webp Foto: Secretaría de Transporte de la Nación

Opciones disponibles para abonar el pasaje Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.

Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas.

Código QR generado desde aplicaciones habilitadas.

SUBE física o SUBE digital.

En todos los casos, el valor del boleto se mantiene igual que con una SUBE registrada. Además, quienes usen la tarjeta física o digital continúan accediendo a los beneficios sociales y a los descuentos por combinación en colectivos de jurisdicción nacional, líneas de CABA, trenes y subtes. Cómo se utilizan los nuevos medios de pago Con tarjeta sin contacto, celular o reloj : se indica el destino al chofer y se acerca el medio de pago al validador.

Con QR: se genera el código en el celular y se apunta al lector ubicado debajo de la pantalla del validador. Un paso hacia un transporte más moderno La apertura del sistema SUBE hacia alternativas de pago constituye un avance clave en la movilidad urbana. Al sumar opciones digitales y financieras, se promueve la inclusión, se fortalecen los vínculos entre transporte y tecnología, y se brinda mayor libertad de elección a los usuarios. La medida busca no solo agilizar los viajes, sino también consolidar un ecosistema más conectado, accesible y eficiente para millones de personas que utilizan a diario el transporte público.

