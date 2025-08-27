A partir del 1 de septiembre, el costo de viajar en el transporte públicode la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense volverá a subir. Según los cuadros tarifarios publicados en el Boletín Oficial porteño, el pasaje de subte aumentará 3,87% y pasará a costar $1.071 en su valor base.
Aumentan las tarifas en el AMBA: cuánto costará el subte y el colectivo a partir de septiembre
Ambos transportes acumulan un aumento de más del 40% durante 2025. El incremento se enmarca en el ajuste mensual de las tarifas.
-
Cierran la estación Carlos Gardel de la línea B del subte por obras de renovación integral
-
El Gobierno designó al nuevo Subsecretario de Transporte Automotor
En paralelo, el boleto de colectivos en CABA y PBA también sufrirá un ajuste cercano al 3,9%, lo que elevará el mínimo a $529,25 en el conurbano y a $526,13 en la Ciudad.
El incremento se enmarca en la política vigente desde abril, que ajusta mensualmente las tarifas de colectivos y subtes en función del índice de inflación más un 2% adicional.
De esta manera, en lo que va de 2025, el transporte automotor acumula un alza del 42,27% en PBA y del 41,43% en CABA. Solo en agosto, los boletos subieron 3,8%.
Cómo quedarán las tarifas del subte
El esquema aprobado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) entrará en vigor luego del quinto día hábil desde su publicación en el Boletín Oficial. Los nuevos valores serán los siguientes:
-
De 1 a 20 viajes mensuales: $1071 ($1702,89 con SUBE no registrada)
De 21 a 30 viajes mensuales: $856,80 ($1362,31 con SUBE no registrada)
De 31 a 40 viajes mensuales: $749,70 ($1192,02 con SUBE no registrada)
Más de 41 viajes mensuales: $642,60 ($1021,73 con SUBE no registrada)
Premetro: $374,85 ($596,01 con SUBE no registrada)
Colectivos en Provincia de Buenos Aires
Desde septiembre, el boleto mínimo en las líneas provinciales del conurbano tendrá un costo de $529,25. Así quedarán los tramos:
-
0 a 3 km: $529,25
-
3 a 6 km: $589,59
-
6 a 12 km: $635
-
12 a 27 km: $680,47
-
Con SUBE no registrada: de $841,51 hasta $1153,72
Aumentos en los colectivos porteños
En la Ciudad de Buenos Aires, el mínimo para las 31 líneas locales será de $526,13. Los nuevos valores:
-
Hasta 3 km: $526,13
-
De 3 a 6 km: $586,12
-
De 6 a 12 km: $631,27
-
De 12 a 27 km: $676,47
Las líneas afectadas incluyen, entre otras, a la 6, 12, 34, 39, 50, 61, 64, 68, 90, 99, 106, 109, 115, 132 y 151.
Tarifas nacionales sin cambios
En contraste, las líneas del AMBA bajo jurisdicción de Nación no registrarán aumentos en septiembre. El último ajuste, del 7%, se aplicó a mediados de julio. Allí el boleto mínimo se mantiene en $451,01.
- Temas
- Transporte
- Colectivos
- Subtes
- AMBA
Dejá tu comentario