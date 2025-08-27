Aumentan las tarifas en el AMBA: cuánto costará el subte y el colectivo a partir de septiembre

Cómo quedarán las tarifas del subte

El esquema aprobado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) entrará en vigor luego del quinto día hábil desde su publicación en el Boletín Oficial. Los nuevos valores serán los siguientes:

De 1 a 20 viajes mensuales: $1071 ( $1702,89 con SUBE no registrada )

De 21 a 30 viajes mensuales: $856,80 ( $1362,31 con SUBE no registrada )

De 31 a 40 viajes mensuales: $749,70 ( $1192,02 con SUBE no registrada )

Más de 41 viajes mensuales: $642,60 ( $1021,73 con SUBE no registrada )

Premetro: $374,85 ($596,01 con SUBE no registrada)

Colectivos en Provincia de Buenos Aires

Desde septiembre, el boleto mínimo en las líneas provinciales del conurbano tendrá un costo de $529,25. Así quedarán los tramos:

0 a 3 km: $529,25

3 a 6 km: $589,59

6 a 12 km: $635

12 a 27 km: $680,47

Con SUBE no registrada: de $841,51 hasta $1153,72

Aumentos en los colectivos porteños

En la Ciudad de Buenos Aires, el mínimo para las 31 líneas locales será de $526,13. Los nuevos valores:

Hasta 3 km: $526,13

De 3 a 6 km: $586,12

De 6 a 12 km: $631,27

De 12 a 27 km: $676,47

Las líneas afectadas incluyen, entre otras, a la 6, 12, 34, 39, 50, 61, 64, 68, 90, 99, 106, 109, 115, 132 y 151.

Tarifas nacionales sin cambios

En contraste, las líneas del AMBA bajo jurisdicción de Nación no registrarán aumentos en septiembre. El último ajuste, del 7%, se aplicó a mediados de julio. Allí el boleto mínimo se mantiene en $451,01.