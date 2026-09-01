A tres años de la muerte de Silvina Luna: la junta médica culpó el metacrilato de Aníbal Lotocki

El material que le inyectó el cirujano habría tenido una relación directa con la muerte de la modelo. la determinación surgió del análisis de al menos 10 profesionales de la salud.

Se cumplen tres años de la muerte de Silvina Luna.

La causa que investiga la muerte de Silvina Luna sumó un elemento clave luego de que una junta médica interdisciplinaria analizara las consecuencias que tuvo en su organismo el material que le inyectó Aníbal Lotocki .

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A tres años del fallecimiento de la modelo, los especialistas determinaron que existió una relación entre el polimetacrilato utilizado durante la intervención y el deterioro de salud que finalmente desembocó en su muerte en 2023.

La junta se realizó a pedido del fiscal de la causa, Ángel Daniel Rendo , y contó con la intervención de alrededor de 10 profesionales de diferentes especialidades médicas .

Del procedimiento también participaron peritos correspondientes a la defensa y la querella , además de especialistas que intervinieron previamente en la autopsia de Luna.

Uno de los principales interrogantes de la investigación judicial pasaba por establecer si existía una relación causal entre el procedimiento al que se sometió la modelo , la sustancia que Lotocki le colocó y las graves complicaciones que presentó posteriormente.

Lotocki permanece detenido mientars es juzgado por la muerte de Cristian Zárate. Agencia NA (Claudio Fanchi)

Por ese motivo, los especialistas analizaron la evolución clínica de Luna y las consecuencias que produjo en su organismo el material utilizado durante aquella intervención.

El objetivo fue establecer si el deterioro de su salud y su posterior fallecimiento podían vincularse directamente con el polimetacrilato que le introdujo Lotocki.

Qué determinó la junta sobre la intervención de Aníbal Lotocki

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Alegre, la junta llegó a una conclusión central para el avance del expediente: el polimetacrilato que Lotocki le inyectó a Silvina Luna le provocó hipercalcemia.

Esta alteración produjo posteriormente una insuficiencia renal, según determinaron los profesionales, y desencadenó el cuadro de salud que finalmente terminó con la muerte de la modelo.

De esta manera, el análisis médico estableció una vinculación entre el material utilizado durante el procedimiento estético y las complicaciones que atravesó Luna antes de su fallecimiento.

Las conclusiones adquieren especial relevancia dentro de la investigación judicial, debido a que uno de los puntos centrales de la causa consiste precisamente en determinar la incidencia que tuvo la intervención realizada por Lotocki en el desenlace fatal.

La otra causa que enfrenta Lotocki

Mientras avanza la investigación por la muerte de Silvina Luna, Lotocki también enfrenta otro proceso judicial relacionado con el fallecimiento del cirujano Cristian Zárate.

En ese expediente, la Justicia busca determinar si el médico omitió adoptar los recaudos necesarios y si esa conducta puede derivar en responsabilidades penales.

Así, a tres años de la muerte de Silvina Luna, la conclusión de la junta médica incorporó un elemento de peso a la causa al establecer que el polimetacrilato inyectado por Lotocki provocó la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal vinculada con su fallecimiento.