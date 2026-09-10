La defensa de Aníbal Lotocki negó que los problemas cardíacos del paciente figuraran en estudios previos

El letrado apuntó que el cardiólogo "no hizo ninguna observación" sobre anomalías en el corazón de Cristian Zárate, previo a la cirugía. También añadió que "si no hubiera sido Lotocki quien lo operaba, hoy no había ninguna causa".

"El cardiólogo no hizo ninguna observación de corazón agrandado ni de coronaria obstruída", sostuvo la defensa de Lotocki.

El abogado del cirujano Aníbal Lotocki , acusado por la muerte de su paciente Cristian Zárate durante una operación, aseguró hoy que "el prequirúrgico no decía nada" acerca de los problemas de salud del hombre , ya que no estaba asentado en ninguna parte. En la última semana, la Justicia ordenó la detención del médico.

"El cardiólogo no hizo ninguna observación de corazón agrandado ni de coronaria obstruída", aseveró el letrado Claudio Lifschitz y añadió que "si no hubiera sido Lotocki quien lo operaba, hoy no había ninguna causa que investigar".

En ese sentido, puntualizó que "un perito dijo que eso (el supuesto problema cardíaco) se podía saber con el prequirúrgico, pero no decía nada. Y es lo que entregó Zárate antes de la cirugía , se hizo el examen en un centro privado".

Por su parte, los peritos del Cuerpo Médico Forense declararon este miércoles en el juicio ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo , integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires.

Además de Lotocki, son juzgados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos . Todos ellos, junto a la contadora y directora del Centro Médico Conde, Andrea Isabel Torelli, están señalados también como responsables del homicidio de Zárate.

Por otra parte, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek está acusada por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki para que no lo hallaran los investigadores, lo que se catalogó bajo la calificación de encubrimiento agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave.

Un perito aseguró que el presunto problema cardíaco de Zárate "se podía saber con el prequirúrgico, pero no decía nada", indicó la defensa de Lotocki. Agencia NA (Claudio Fanchi)

A tres años de la muerte de Silvina Luna: la junta médica culpó el metacrilato de Aníbal Lotocki

La causa que investiga la muerte de Silvina Luna sumó un elemento clave luego de que una junta médica interdisciplinaria analizara las consecuencias que tuvo en su organismo el material que le inyectó Aníbal Lotocki. A tres años del fallecimiento de la modelo, los especialistas determinaron que existió una relación entre el polimetacrilato utilizado durante la intervención y el deterioro de salud que finalmente desembocó en su muerte en 2023.

La junta se realizó a pedido del fiscal de la causa, Ángel Daniel Rendo, y contó con la intervención de alrededor de 10 profesionales de diferentes especialidades médicas. Del procedimiento también participaron peritos correspondientes a la defensa y la querella, además de especialistas que intervinieron previamente en la autopsia de Luna.

Uno de los principales interrogantes de la investigación judicial pasaba por establecer si existía una relación causal entre el procedimiento al que se sometió la modelo, la sustancia que Lotocki le colocó y las graves complicaciones que presentó posteriormente.