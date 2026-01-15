Por el cambio de quincena limitan la circulación de camiones en rutas clave: cuáles son y cómo se podrá viajar + Seguir en









La restricción al tránsito pesado comenzará este jueves y alcanza a la Autopista Buenos Aires–La Plata, la Autovía 2 y varios corredores provinciales por el aumento del flujo turístico.

En días puntuales, los camiones tendrán prohibida la circulación hacia la Costa

Ante el recambio de quincena de enero y el incremento previsto del tránsito hacia y desde la Costa Atlántica, las autoridades viales dispusieron nuevas restricciones para la circulación de transporte pesado en los principales accesos a los destinos balnearios.

La medida, informada por la concesionaria Aubasa, busca ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial en jornadas de alta congestión.

1.jpg La medida, informada por la concesionaria Aubasa, busca ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial en jornadas de alta congestión. El alcance incluye la Autopista Buenos Aires–La Plata, la Autovía 2 y las rutas provinciales 11, 36, 56, 63 y 74, corredores clave para el movimiento turístico en esta etapa del verano.

Qué día y a qué hora no podrán circular los camiones hacia la Costa En el sentido hacia la Costa, los camiones no podrán circular el jueves 15 de enero entre las 14 y las 23.59, y el viernes 16 desde las 6 hasta las 14. En tanto, para quienes regresen hacia La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, la restricción se aplicará únicamente el jueves 15, también entre las 14 y las 23.59.

Desde los organismos viales recomendaron a los conductores planificar los viajes con anticipación, respetar la señalización y consultar el estado de las rutas antes de salir, especialmente durante los horarios de mayor circulación.