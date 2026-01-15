SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de enero 2026 - 09:18

Por el cambio de quincena limitan la circulación de camiones en rutas clave: cuáles son y cómo se podrá viajar

La restricción al tránsito pesado comenzará este jueves y alcanza a la Autopista Buenos Aires–La Plata, la Autovía 2 y varios corredores provinciales por el aumento del flujo turístico.

En días puntuales, los camiones tendrán prohibida la circulación hacia la Costa

En días puntuales, los camiones tendrán prohibida la circulación hacia la Costa

Ante el recambio de quincena de enero y el incremento previsto del tránsito hacia y desde la Costa Atlántica, las autoridades viales dispusieron nuevas restricciones para la circulación de transporte pesado en los principales accesos a los destinos balnearios.

La medida, informada por la concesionaria Aubasa, busca ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial en jornadas de alta congestión.

Informate más
1.jpg
La medida, informada por la concesionaria Aubasa, busca ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial en jornadas de alta congestión.

La medida, informada por la concesionaria Aubasa, busca ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial en jornadas de alta congestión.

El alcance incluye la Autopista Buenos Aires–La Plata, la Autovía 2 y las rutas provinciales 11, 36, 56, 63 y 74, corredores clave para el movimiento turístico en esta etapa del verano.

Qué día y a qué hora no podrán circular los camiones hacia la Costa

En el sentido hacia la Costa, los camiones no podrán circular el jueves 15 de enero entre las 14 y las 23.59, y el viernes 16 desde las 6 hasta las 14. En tanto, para quienes regresen hacia La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, la restricción se aplicará únicamente el jueves 15, también entre las 14 y las 23.59.

Desde los organismos viales recomendaron a los conductores planificar los viajes con anticipación, respetar la señalización y consultar el estado de las rutas antes de salir, especialmente durante los horarios de mayor circulación.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias