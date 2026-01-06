El Gobierno designó a Luis Fontana como titular de ANMAT en reemplazo de Nélida Agustina Bisio + Seguir en









Mediante el Decreto 3/2026, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Bisio y designó a Fontana al frente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, organismo descentralizado que funciona en la órbita del Ministerio de Salud.

Nélida Bisio deja la ANMAT y es reemplazada por Luis Eduardo Fontana mediante decreto presidencial.

El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio al cargo de Administradora Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y designó en su reemplazo al doctor Luis Eduardo Fontana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión fue formalizada este lunes a través del Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial, y rige a partir de ayer, según establece la norma firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.

En el artículo 1°, el decreto dispone la aceptación de la renuncia presentada por Bisio al frente de la ANMAT, organismo descentralizado que actúa en la órbita del Ministerio de Salud.

aviso_337128 En tanto, el artículo 2° establece la designación de Luis Eduardo Fontana como nuevo Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, con vigencia desde la misma fecha.

El trasfondo del recambio en la ANMAT La salida de Bisio se produce tras meses de fuerte cuestionamiento a la conducción de la ANMAT, luego del escándalo por un lote de fentanilo contaminado que derivó en una investigación judicial por más de un centenar de muertes y expuso fallas en los controles del organismo.

La entonces titular de la ANMAT quedó alcanzada por la investigación penal y administrativa que analiza responsabilidades por la comercialización del medicamento adulterado, elaborado por laboratorios privados que estaban bajo supervisión del ente regulador. En ese contexto, el Ministerio de Salud había anticipado que aguardaba el avance de las actuaciones administrativas antes de definir su continuidad.