Crece el horror en Ecuador: reportaron seis cuerpos calcinados en una zona costera

El hallazgo, ocurrido en la provincia de Santa Elena, se suma a las cinco cabezas identificadas días atrás en una zona de Manabí. Una hipótesis cree que se trata de jóvenes que salieron a pasear en Año Nuevo.

Los seis cuerpos suman conmoción al país tras las cinco cabezas identificadas días atrás. Fiscalía de Ecuador

La Policía de Ecuador halló seis cuerpos incinerados en una zona costera, en la provincia de Santa Elena, en medio de un inicio de año atravesado por el crimen organizado, según informaron fuentes policiales. Se cree que se trata de jóvenes que salieron en Año Nuevo y el hecho se suma al descubrimiento de las cinco cabezas en una zona cercana en Manabí.

Tras el descubrimiento de las cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un panfleto de advertencia en Puerto López, Ecuador suma un nuevo capítulo de conmoción por los cadáveres de Santa Elena, que restan ser identificados.





La Fiscalía General de Ecuador informó en X que dispuso, en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses– "levantar indicios y continuar con las diligencias respectivas para identificar los seis cuerpos hallados" en la zona provincial de Barbascal.

Hallan seis cuerpos incinerados en la costa de Ecuador Los cuerpos quemados están en los laboratorios de Medicina Legal de Santa Elena para su plena identificación, pero autoridades y familiares presumen que se trata de un grupo de seis jóvenes que salieron de paseo en tres motos el 3 de enero desde la vecina provincia de Guayas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FiscaliaEcuador/status/2011455840109359580&partner=&hide_thread=false #ATENCIÓN | #SantaElena: #FiscalíaEc dispuso –en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses– levantar indicios y continuar con las diligencias respectivas para identificar los 6 cuerpos hallados en #Barbascal, parroquia #Colonche. pic.twitter.com/a0HnbT6JeW — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 14, 2026 Las autoridades encontraron una de las motocicletas, por lo que pudieron dar con "el lugar exacto donde se encontraban los seis cuerpos de estas personas incineradas", sostuvo el miércoles el jefe policial de Santa Elena, William Reyes, en una declaración difundida por el canal Teleamazonas.

La hermana de una de las víctimas, Rosa Holguín, estima que "el mismo día que los secuestraron (…) los mataron". Por su parte, la policía no ofreció más detalles sobre la posible causa de este crimen. Pese a los frecuentes estados de excepción y la militarización de zonas conflictivas, el gobierno del presidente Daniel Noboa no logró reducir las muertes violentas en el país. Mientras, los enfrentamientos armados y masacres son habituales en Ecuador, que cerró 2025 con una tasa de homicidios récord cercana a los 52 por cada 100.000 habitantes, según cálculos preliminares del Observatorio del Crimen Organizado. Macabro hallazgo en una playa de Ecuador: cinco cabezas humanas aparecieron colgadas en un enclave turístico Un nuevo episodio de violencia extrema sacudió a Ecuador y volvió a poner en evidencia el avance del crimen organizado. Cinco cabezas humanas fueron encontradas colgadas y exhibidas junto a un mensaje amenazante en una playa turística de Puerto López, en la provincia de Manabí, una de las regiones más afectadas por la disputa entre bandas criminales. El hallazgo se produjo el domingo por la mañana, cerca de las 8.40, cuando personas que caminaban por la playa del sector Álamos alertaron a la policía tras detectar restos humanos a la vista, frente al mar y a pocos metros de un hotel. Efectivos de la Policía Nacional confirmaron en el lugar la presencia de cinco cabezas suspendidas con cuerdas, colocadas sobre dos cañas clavadas en la arena.

