Qué pasa si tenés la licencia de conducir vencida: multas, renovación y qué hacer

Tener la licencia vencida impide circular legalmente. Qué consecuencias puede haber y cómo renovar el registro de conducir en 2026.

La licencia de conducir debe encontrarse vigente para circular y puede consultarse y renovarse a través de los canales oficiales.

Tener la licencia de conducir vencida es una situación que puede generar inconvenientes al momento de circular. Aunque el vehículo tenga toda la documentación en regla, el conductor debe contar con una licencia vigente que lo habilite para manejar la categoría correspondiente.

La vigencia depende de la edad, la categoría y las condiciones establecidas para cada licencia . En el caso de las licencias nacionales, las personas de entre 21 y 65 años tienen una vigencia de hasta cinco años, mientras que para mayores de 65 se aplican períodos más cortos.

Si la licencia ya venció, lo recomendable es iniciar cuanto antes el trámite de renovación y evitar conducir hasta contar nuevamente con la habilitación vigente . Actualmente, el proceso puede comenzar de manera remota mediante Mi Argentina.

Una licencia vencida no habilita al conductor a circular legalmente. Por eso, si una persona es controlada mientras maneja con el registro fuera de vigencia, puede quedar expuesta a una infracción de tránsito y a las consecuencias que correspondan según la jurisdicción.

El vencimiento no significa que el conductor pierda para siempre la posibilidad de renovar su licencia. La normativa actual contempla la renovación de licencias que se encuentran vencidas, por lo que es posible iniciar nuevamente el procedimiento correspondiente.

También es importante distinguir entre tener la licencia física vencida y contar con una licencia digital vigente. Desde la implementación del nuevo sistema, la licencia digital de Mi Argentina tiene validez legal y puede utilizarse para circular en todo el territorio nacional.

Cómo renovar la licencia de conducir vencida

El primer paso consiste en ingresar a la plataforma oficial correspondiente con el usuario de Mi Argentina. Allí se deben validar los datos personales y seleccionar la opción de renovación de la Licencia Nacional de Conducir.

Luego se abonan las boletas correspondientes al trámite y se seleccionan los prestadores habilitados para realizar los cursos y exámenes que sean necesarios según la categoría de licencia. Los resultados de las evaluaciones son incorporados al sistema por los prestadores.

Una vez completados los pasos obligatorios y aprobados los controles requeridos, la licencia digital queda disponible en Mi Argentina. Para quienes quieran contar además con el formato físico, existe la posibilidad de solicitarlo ante el Centro Emisor de Licencias de la jurisdicción correspondiente.

Cuánto tiempo puede estar vencida la licencia

Una licencia vencida no recupera automáticamente su vigencia por el simple hecho de iniciar el trámite. Hasta que la renovación se complete y la nueva habilitación esté vigente, el conductor no debería utilizar el vehículo para circular.

Los requisitos pueden variar según la categoría y la edad del titular. Para renovar la vigencia, se debe acreditar la aptitud psicofísica mediante profesionales o centros de salud registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En las licencias profesionales también existen condiciones específicas. Desde julio de 2026, el nuevo Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC) extendió a cinco años la vigencia para conductores profesionales de entre 21 y 65 años, reemplazando el esquema anterior de renovación más frecuente.

Cómo consultar si tu licencia está vigente

Una de las formas más sencillas de comprobar el estado de la Licencia Nacional de Conducir es ingresar a Mi Argentina y consultar la versión digital. El sistema muestra la licencia asociada a la identidad del titular y permite verificar su estado.

La licencia digital cuenta con un código QR que permite a las autoridades fiscalizadoras comprobar la información. El código se actualiza cada 24 horas y sirve para verificar los datos y el estado de la licencia.

Si la aplicación no muestra la licencia, puede deberse a que la identidad todavía no fue validada, a que el servicio no fue suscripto en Mi Argentina o a que la jurisdicción que emitió la licencia no se encuentra adherida al sistema.