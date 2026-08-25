Tragedia en Neuquén: un operario murió y otro resultó herido tras un accidente en Vaca Muerta + Agregar ámbito en









El hecho ocurrió en una planta de YPF ubicada en el bloque Rincón del Mangrullo. La víctima fatal fue identificada como Jonathan Meliqueo, mientras que Cristian Latorre fue trasladado en helicóptero tras sufrir heridas de gravedad.

Tragedia en Neuquén: un operario murió y otro resultó herido tras un accidente en Vaca Muerta.

Un operario murió y otro resultó gravemente herido este martes por la tarde tras un accidente ocurrido en una planta de YPF ubicada en el bloque Rincón del Mangrullo, en Vaca Muerta, provincia de Neuquén. El trabajador herido recibió asistencia en el lugar y fue trasladado por vía aérea a un hospital.

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La petrolera confirmó el incidente a través de un comunicado y precisó que ocurrió en el bloque Rincón del Mangrullo, operado por la compañía. El área es administrada en una sociedad 50/50 entre YPF, que tiene a su cargo la operación, y Pampa Energía.

Cómo ocurrió el accidente Según la información preliminar, el hecho no se produjo por una explosión, sino por una fuerte descompresión en una línea de gas de una planta separadora. Las circunstancias en las que se produjo la falla todavía son materia de investigación.

La víctima fatal fue identificada como Jonathan Meliqueo. En tanto, el otro operario afectado es Cristian Latorre, quien resultó gravemente herido y fue trasladado en helicóptero a una clínica para recibir asistencia médica.

El hecho ocurrió en una planta de YPF ubicada en el bloque Rincón del Mangrullo. Tras el accidente, la empresa activó los protocolos de emergencia y desplegó sus equipos para intervenir en el lugar. La petrolera informó que el incidente se encuentra controlado y que brindará nuevas precisiones a medida que se conozcan más datos sobre lo ocurrido.

En los primeros minutos posteriores al hecho habían circulado versiones que indicaban que se había producido una explosión en el yacimiento. Sin embargo, posteriormente se aclaró que el episodio estuvo vinculado con una descompresión fuerte en una planta separadora de gas. En el operativo participaron personal de la empresa, equipos médicos y efectivos de la Policía de Neuquén. Por su parte, el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa informó que los trabajadores afectados no se encontraban alcanzados por el convenio colectivo del sector. De todos modos, el gremio puso a disposición sus equipos y su cadena sanitaria para colaborar con la atención de la emergencia y expresó su acompañamiento a la familia del operario fallecido. Las autoridades y la empresa trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente y establecer las causas de la falla.

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