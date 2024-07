ANMAT prohibió la venta de un producto de limpieza para el hogar y un repelente de insectos

Se trata del producto " Destapa cañerías Daytona " y del repelente marca Repe Wels Plus . En el primer caso, el organismo determinó que el producto es "ilegítimo o impuro" , mientras que en el segundo caso, consideró que era " irregular ", por lo tanto resultan ser ilegales .

ANMAT prohibió un destapa cañerías

En el primer documento, explican que el comercio donde fue detectado el producto no contaba con factura de compra al momento de la inspección ni tampoco fue enviada al ser solicitada al Servicio de Domisanitarios. Debido a esto, se verificó que el mismo no se encuentra inscripto ante el organismo y no se identifica el establecimiento responsable habilitado en el rotulado.