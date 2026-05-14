La ANMAT prohibió varias marcas de productos capilares, artículos de limpieza, aromatizantes e insecticidas

La decisión alcanza a cosméticos para el cabello, productos domisanitarios, aromatizantes y artículos para limpieza automotriz de distintas marcas. El organismo detectó falta de registros sanitarios, ausencia de habilitaciones y comercialización irregular por internet.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, distribución y venta de una serie de productos capilares, domisanitarios, aromatizantes e insecticidas tras detectar graves irregularidades sanitarias. Las medidas fueron oficializadas este miércoles en el Boletín Oficial y ya entraron en vigencia.

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Según detalló el organismo, las disposiciones se adoptaron para “resguardar la salud pública” ante la circulación de artículos que carecían de inscripción sanitaria, presentaban falencias en el rotulado o eran comercializados sin habilitación correspondiente.

A través de la disposición 2780/2026, la ANMAT prohibió distintos productos para el cabello de la marca TAURINA, entre ellos alisados, shampoo, acondicionadores, botox capilar, tratamientos de queratina y lociones. La investigación determinó que los artículos se ofrecían mediante sitios web con envíos a todo el país y que no figuraban registrados en la base oficial de cosméticos habilitados.

En la misma línea, mediante la disposición 2865/2026, el organismo extendió la prohibición a productos capilares de la marca LACIOS PERFECTOS. El listado incluyó shampoo neutro, botox capilar, shock de keratina, alisados plastificados, alisado japonés, alisado espejo y alisado definitivo.

La autoridad sanitaria advirtió que la comercialización de productos cosméticos sin registro representa un “serio riesgo sanitario” , ya que no existen garantías sobre su elaboración, composición ni seguridad para los consumidores.

Por otra parte, la disposición 2794/2026 alcanzó a productos destinados a la limpieza y terminación de automóviles de las marcas Cars Willis, Gloss Lab, Revisur, Lambik, Secoo Waterless, Panthom Car, Rino Car Products y AMSPRO. La excepción recayó únicamente sobre algunos artículos específicos de Rino Car Products y AMSPRO que sí cuentan con inscripción vigente.

La medida se tomó luego de denuncias por la venta y promoción de productos no registrados a través de páginas web y redes sociales. Según indicó la ANMAT, los artículos no ofrecían garantías sobre sus condiciones de manufactura y seguridad.

A su vez, mediante la disposición 2863/2026, el organismo prohibió productos de la marca Re! Refillería Botánica, entre ellos limpiadores antigrasa, antibacteriales y multiuso, jabón líquido para ropa y detergentes lavavajillas. También quedaron alcanzados aromatizantes comercializados bajo la marca Aromas de la Tierra.

La fiscalización comprobó que los productos se ofrecían tanto en locales físicos como por internet sin inscripción sanitaria. Aunque la firma sostuvo que no realizaba ventas interjurisdiccionales, la investigación detectó envíos a todo el país mediante su página web.

En paralelo, la disposición 2864/2026 prohibió productos de la marca Gorrión, incluidos insecticidas, desinfectantes, limpiadores, perfume para ropa y lustra muebles. Si bien algunos artículos habían estado registrados anteriormente, la habilitación fue dada de baja y actualmente no poseen autorización vigente para su comercialización.

La única excepción corresponde a dos insecticidas en aerosol de las líneas Gorrión Max y Gorrión, que mantienen registro activo en la provincia de Buenos Aires y solo podrán venderse dentro de esa jurisdicción.

Frente a las irregularidades detectadas, la ANMAT informó que dio intervención a autoridades sanitarias nacionales y provinciales, además de organismos de defensa del consumidor.