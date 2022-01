Anmat prohibió la comercialización de una pastilla para mejorar el rendimiento sexual

"All Natural Herbal Supplements, marca Shelex - Male Sexual Enhancement, 8 Capsule, Distributed by American Nutraceutical Technology Inc., El Monte, CA 91731, USA", quedó por fuera de la aceptación de Anmat luego de la denuncia de un consumidor. Según se detalla en la Disposición 447/2022, publicada en el Boletín Oficial, “carece de autorización de producto y establecimiento, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.