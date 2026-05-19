La ANMAT prohibió varias marcas de filtros de agua y un limpia tapizados: los motivos

El organismo vetó la comercialización de más de cinco marcas de dispositivos para acondicionar agua y de un producto para limpieza de tapizados tras detectar irregularidades, ausencia de inscripción y falta de garantías de seguridad.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, publicidad y distribución de distintos dispositivos de acondicionamiento de agua para uso domiciliario y de un limpia tapizados , luego de detectar que los productos n o contaban con registros sanitarios ni identificación de establecimientos habilitados.

La medida fue oficializada a través de las disposiciones 2920/2026 y 2919/2026 publicadas este martes en el Boletín Oficial. En el caso de los filtros de agua, la restricción alcanza a todos los lotes y modelos de las marcas Vyse, Pideweb, Watercom, Haru, Crafty Solution y Ecoaquas , además de dispositivos sin marca ni rotulado.

Desde la ANMAT señalaron que la decisión se adoptó de manera preventiva debido a que los productos “ carecían de inscripción y no presentaban establecimientos responsables habilitados ”, situación que impedía garantizar “su seguridad, eficacia y cumplimiento de la normativa vigente”.

La investigación fue llevada adelante por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, dependientes de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. A partir de las tareas de fiscalización, el organismo detectó publicaciones y canales de comercialización de los artículos alcanzados por la prohibición.

Además de ordenar el retiro de la publicidad y promoción de los productos, la autoridad sanitaria inició un sumario contra el responsable de la marca Watercom y notificó a las autoridades sanitarias jurisdiccionales y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

sillon esquinero

En paralelo, la disposición 2919/2026 prohibió todos los lotes del producto “Limpia Tapizados” marca BORHAM, elaborado por la firma Prospray S.R.L., con sede en Hurlingham, provincia de Buenos Aires.

Qué motivó la medida

Según detalló la ANMAT, durante una inspección realizada en febrero de 2026 los inspectores constataron que el producto “no incluía datos del establecimiento elaborador ni el registro sanitario requerido”.

Durante el procedimiento, representantes de la empresa reconocieron que el limpia tapizados era fabricado en la planta inspeccionada y entregaron una etiqueta para su revisión.

El organismo sostuvo que la medida busca “prevenir riesgos para los consumidores y asegurar el cumplimiento de las regulaciones vigentes”, ante la detección de incumplimientos normativos y la falta de garantías sobre la seguridad y eficacia de los productos.