La madre de Candela Rodríguez recordó a su hija con una carta a nueve años del crimen

"Hija mía, mi Cande, pasaron 9 años de tu partida, de ese día en que te convertiste en un ángel. Aunque para mí fue ayer que cruzaste el pasillo corriendo y me dijiste 'te amo mamá', y yo te respondí 'yo también hija'".

"Tanto vivido, tanto aprendido, tanto sufrido en estos años. Hija te lo cuento como si no hubieras estado. Qué error. Nunca te fuiste, nunca me dejaste sola. Siempre tus señales fueron tan claras a mí, a tus hermanos, a tu papá. Quizás hay gente que no puedan entender vivir entre el cielo y la tierra. Solo algunos privilegiados que Dios elige para vivir así, igual no es un consuelo a mi dolor. Te extraño a mi lado, extraño tus risas, tus abrazos, tus locuras y tu alegría".

"Un día te prometí que se iba hacer justicia y lo cumplí. Hoy te prometo honrar tu nombre hasta el último día de mi vida. Ese día lo espero con ansias para poder reunirnos en el cielo, abrazarte y no soltarte nunca más. ¡Te diré llegué Cande! ¡Te amo mi reina!.

"Esperame para ser feliz como lo fuimos los 11 años que vivimos juntas. "Mi cande. Mi ángel más bella. Mamá".

Candela Rodríguez fue secuestrada el 22 de agosto del 2011 en el partido bonaerense de Hurlingham. Tras días de búsqueda y conmoción, el cuerpo de la menor fue encontrado dentro de una bolsa de basura en Villa Tesei, el 30 de agosto.