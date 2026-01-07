ANSES actualizó la Ayuda Escolar: cúales son los requisitos para el trámite + Seguir en









El beneficio es por cada niño, niña o adolescente en edad escolar. Es obligatorio presentar el Certificado Escolar para acceder al pago, que se acredita entre febrero y marzo.

La Ayuda Escolar Anual se acredita una vez presentada y aprobada la certificación de escolaridad en Mi ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la actualización de la Ayuda Escolar Anual. El monto asciende a $85.000 por hijo, un ingreso destinado a cubrir gastos esenciales como útiles, mochilas, uniformes y materiales educativos.

Desde el organismo remarcaron que la presentación del Certificado Escolar es un requisito indispensable para habilitar el cobro del beneficio dentro de los plazos establecidos. “La acreditación de la escolaridad es excluyente tanto para titulares de la AUH como de asignaciones familiares”, explicaron.

En el caso de hijos con discapacidad, la ayuda no tiene límite de edad. El beneficio alcanza a quienes asistan a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo que estén reconocidos por ANSES.

La gestión de la Ayuda Escolar debe realizarse todos los años, incluso si el beneficio ya fue cobrado en ciclos lectivos anteriores. El trámite es gratuito, digital y obligatorio, y se realiza a través de la plataforma Mi ANSES.

Para completarlo, se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a la sección “Hijos”, seleccionar “Presentar Certificado Escolar”, generar el formulario y llevarlo a la institución educativa para su firma. Luego, el documento debe ser fotografiado o escaneado y cargado nuevamente en la plataforma.

ANSES suele efectuar la liquidación masiva entre febrero y marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo. No obstante, quienes presenten el certificado con posterioridad no pierden el derecho al beneficio, aunque el pago se realizará una vez aprobado el trámite. El organismo advirtió que el Certificado Escolar debe presentarse antes del 31 de diciembre del año anterior para evitar inconvenientes. De no cumplirse ese plazo, el pago puede no efectivizarse, aun cuando el menor reúna todos los requisitos. En el caso de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la falta de presentación del certificado puede derivar en la pérdida de la Ayuda Escolar e incluso generar complicaciones en la continuidad de la asignación, por lo que recomiendan realizar el trámite apenas comienza el ciclo lectivo.

