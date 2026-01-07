Cuánto me deposita ANSES, según la Asignación que cobro + Seguir en









Conocé los valores de acuerdo a la ley de movilidad vigente y las fechas correspondientes, según terminación de DNI.

Con un ajuste del 2,5% aplicado por movilidad, la AUH comienza el año con montos actualizados ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que, durante el mes de enero, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán montos actualizados conforme al régimen de movilidad vigente. Este esquema, definido por el Decreto 274/2024, toma como referencia la evolución de la inflación y permite que los ingresos se ajusten desde el inicio del año para millones de familias.

En paralelo, el organismo confirmó la continuidad de la Prestación Alimentar para quienes perciben la AUH. Aunque este beneficio complementario no se modifica de manera automática, sigue siendo una herramienta clave para asegurar el acceso a alimentos esenciales.

AUH ESCOLAR 3.jpg Monto de las Asignaciones de ANSES en enero 2026 Según los datos difundidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el aumento aplicado alcanza el 2,5% y se corresponde con el índice de inflación de noviembre informado por el INDEC. Este ajuste se enmarca dentro del sistema de actualizaciones regulares destinado a proteger el ingreso real de los beneficiarios, ante el aumento del costo de vida.

El organismo no abona el monto completo de la prestación de manera mensual, ya que retiene un 20% del total a liquidarse una vez que el titular presente la Libreta AUH (documento que acredita la escolaridad del niño o adolescente, los controles médicos y el esquema de vacunación obligatorio), por ende los valores se alinean con esta retención de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo: $125.518

AUH por Discapacidad: $408.705

Asignación Familiar por Hijo: $62.765

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361. A estos valores se le suma la Tarjeta Alimentar, beneficio que no forma parte del esquema de actualizaciones periódicas, pero sigue vigente como una ayuda esencial para las familias que perciben la AUH. De acuerdo al número de hijos a cargo los valores quedan así: Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062 ANSES-HIJOS.webp Calendario de pagos de ANSES en enero 2026 El cronograma oficial de pagos correspondiente a enero de 2026, según terminación del DNI: DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 10 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 17 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

