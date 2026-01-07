Los descuentos que ofrece ANSES para los jubilados en enero 2026

El organismo previsional confirmó la continuidad de uno de los programas que más ayuda a jubilados y pensionados en las compras del mes.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) tiene un programa en el que brinda descuentos y reintegros a jubilados y pensionados en la compra de mercadería en determinados comercios adheridos. Este beneficio ayuda a miles de beneficiarios en las compras de supermercado.

Para poder aprovechar los descuentos, se recomienda chequear la lista de comercios habilitados en la página oficial de ANSES , así como también consultar los posibles reintegros con determinadas entidades bancarias, ya que algunas incluso son acumulables.

Se trata de descuentos y reintegros exclusivos para jubilados y pensionados, vigentes en más de 7.000 comercios de barrio y en las principales cadenas de supermercados del país.

Las promociones incluyen descuentos que parten desde el 10% , en muchos casos sin tope de reintegro , y llegan hasta un 20% en rubros clave como perfumería y artículos de limpieza, lo que representa un alivio directo en los gastos cotidianos.

Estos beneficios están pensados para acompañar el consumo diario y mejorar el poder de compra en productos esenciales, como alimentos, higiene personal y artículos para el hogar.

Para acceder, no es necesario realizar ningún trámite previo ni inscribirse: alcanza con pagar la compra con la tarjeta de débito en la que se cobra la jubilación o pensión, de manera simple y automática. Los descuentos se aplican en el momento del pago o se acreditan luego como reintegro, según el comercio y la promoción vigente.

Descuentos del programa para jubilados en enero

También hay reintegros y descuentos especiales según la entidad bancaria. En el caso del Banco Nación, se ofrece un 5% de reintegro en supermercados, como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, con un tope semanal de $5.000 y un límite mensual de $20.000. Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse a través del QR del homebanking.

Por su parte, Banco Galicia brinda hasta un 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en supermercados, con un tope mensual de $20.000, y beneficios adicionales en farmacias y ópticas, donde el tope es de $12.000. Las promociones aplican al pagar con tarjeta de débito o crédito, según corresponda.

En Banco Supervielle, los martes hay un 20% de descuento con tarjeta de débito en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con un tope de $25.000. A esto se suma un beneficio adicional pagando con QR, con un tope de $15.000, que al combinar ambos medios permite alcanzar un reintegro total de hasta $40.000.

Además, la entidad ofrece un 50% de descuento en farmacias todos los martes, válido tanto para pagos con tarjeta de débito como con QR, con un tope de $12.000 combinando ambos medios. En paralelo, se puede acceder a 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito en farmacias adheridas, beneficio disponible todos los días.

Por último, quienes compren a través de la tienda Supervielle en Mercado Libre acceden a un 15% de descuento con tarjeta de débito, con un tope de $10.000: los martes en farmacias y los miércoles en supermercados. También está disponible la opción de financiar en 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito todos los días, excepto los jueves, cuando la promoción se amplía a hasta 12 cuotas sin interés.