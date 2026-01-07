La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tiene un programa en el que brinda descuentos y reintegros a jubilados y pensionados en la compra de mercadería en determinados comercios adheridos. Este beneficio ayuda a miles de beneficiarios en las compras de supermercado.
Los descuentos que ofrece ANSES para los jubilados en enero 2026
El organismo previsional confirmó la continuidad de uno de los programas que más ayuda a jubilados y pensionados en las compras del mes.
-
Comienza el calendario de pagos de ANSES de enero 2026 y estos son los primeros grupos en cobrar
-
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del miércoles 7 de enero
Para poder aprovechar los descuentos, se recomienda chequear la lista de comercios habilitados en la página oficial de ANSES, así como también consultar los posibles reintegros con determinadas entidades bancarias, ya que algunas incluso son acumulables.
Qué son los Beneficios ANSES
Se trata de descuentos y reintegros exclusivos para jubilados y pensionados, vigentes en más de 7.000 comercios de barrio y en las principales cadenas de supermercados del país.
Las promociones incluyen descuentos que parten desde el 10%, en muchos casos sin tope de reintegro, y llegan hasta un 20% en rubros clave como perfumería y artículos de limpieza, lo que representa un alivio directo en los gastos cotidianos.
Estos beneficios están pensados para acompañar el consumo diario y mejorar el poder de compra en productos esenciales, como alimentos, higiene personal y artículos para el hogar.
Para acceder, no es necesario realizar ningún trámite previo ni inscribirse: alcanza con pagar la compra con la tarjeta de débito en la que se cobra la jubilación o pensión, de manera simple y automática. Los descuentos se aplican en el momento del pago o se acreditan luego como reintegro, según el comercio y la promoción vigente.
Descuentos del programa para jubilados en enero
También hay reintegros y descuentos especiales según la entidad bancaria. En el caso del Banco Nación, se ofrece un 5% de reintegro en supermercados, como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, con un tope semanal de $5.000 y un límite mensual de $20.000. Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse a través del QR del homebanking.
Por su parte, Banco Galicia brinda hasta un 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en supermercados, con un tope mensual de $20.000, y beneficios adicionales en farmacias y ópticas, donde el tope es de $12.000. Las promociones aplican al pagar con tarjeta de débito o crédito, según corresponda.
En Banco Supervielle, los martes hay un 20% de descuento con tarjeta de débito en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con un tope de $25.000. A esto se suma un beneficio adicional pagando con QR, con un tope de $15.000, que al combinar ambos medios permite alcanzar un reintegro total de hasta $40.000.
Además, la entidad ofrece un 50% de descuento en farmacias todos los martes, válido tanto para pagos con tarjeta de débito como con QR, con un tope de $12.000 combinando ambos medios. En paralelo, se puede acceder a 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito en farmacias adheridas, beneficio disponible todos los días.
Por último, quienes compren a través de la tienda Supervielle en Mercado Libre acceden a un 15% de descuento con tarjeta de débito, con un tope de $10.000: los martes en farmacias y los miércoles en supermercados. También está disponible la opción de financiar en 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito todos los días, excepto los jueves, cuando la promoción se amplía a hasta 12 cuotas sin interés.
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario