Cambios en jubilaciones y PUAM de ANSES: qué pasará con el padrón de beneficiarios

El proyecto de Presupuesto 2027 estima menos integrantes del SIPA y más titulares de la pensión. Qué requisitos rigen tras el fin de la moratoria.

La PUAM equivale al 80% del haber mínimo y se actualiza con la movilidad previsional vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) proyectó para 2027 una reducción en la cantidad de jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y un aumento de los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Las cifras aparecen en las estimaciones del proyecto de Presupuesto 2027 y muestran el impacto que tiene sobre el sistema el fin de la moratoria previsional.

Según las proyecciones, el promedio anual de jubilados pasaría de 5.590.521 en 2026 a 5.485.761 en 2027. Son 104.760 beneficiarios menos . Al mismo tiempo, los titulares de la PUAM subirían de 220.308 a 253.032, es decir, 32.724 personas más. El cambio está relacionado con el vencimiento de la moratoria de la Ley 27.705 .

El régimen que permitía regularizar períodos de aportes dejó de admitir nuevas adhesiones el 23 de marzo de 2025. Desde entonces, quienes llegan a la edad jubilatoria deben cumplir con los requisitos ordinarios para obtener una jubilación contributiva.

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no tienen una jubilación ni una pensión. A diferencia de una jubilación ordinaria, no exige acreditar 30 años de aportes previsionales . ANSES establece que pueden solicitarla argentinos, argentinos naturalizados con al menos 10 años de residencia en el país antes de iniciar el trámite y extranjeros con un mínimo de 20 años de residencia, de los cuales 10 deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud.

También existen restricciones vinculadas con otras prestaciones. La persona no debe cobrar ni tener derecho a una jubilación o pensión de un organismo nacional, provincial o municipal, ni a la Prestación por Desempleo. Además, una vez otorgada la PUAM debe mantener su residencia en Argentina . ANSES considera incumplido este requisito si la persona permanece fuera del país durante más de 90 días corridos.

El monto tampoco es igual al de una jubilación mínima. La normativa establece que la PUAM equivale al 80% del haber mínimo garantizado y se actualiza mediante la movilidad previsional. Para septiembre el haber mínimo quedó en un monto de $428.633,20 y la PUAM en $342.906,56.

SIPA vs. PUAM: en qué se diferencian los haberes y los requisitos de edad

La principal diferencia entre ambas prestaciones está en la relación con los aportes. Para una jubilación ordinaria del régimen general se requiere tener 60 años si se trata de una mujer o 65 años si se trata de un varón, además de acreditar 30 años de aportes.

La PUAM puede solicitarse desde los 65 años tanto para mujeres como para varones. No exige los 30 años de aportes, pero tampoco funciona como una jubilación contributiva. Por eso, una persona que no consiguió reunir los años necesarios para jubilarse puede quedar fuera del régimen jubilatorio ordinario y, si cumple las demás condiciones, acceder a esta prestación asistencial.

ANSES

Quiénes quedan fuera de la jubilación mínima tras los cambios vigentes de ANSES

El fin de la moratoria cambió el escenario para las personas que llegan a la edad jubilatoria sin los 30 años de aportes necesarios. La Ley 27.705 había creado un plan para regularizar deuda previsional y permitía adquirir unidades para completar los servicios requeridos. Ese mecanismo tenía un plazo de vigencia y dejó de admitir nuevas solicitudes en marzo de 2025.

Por ende, una persona que alcance los 65 años sin los aportes suficientes no accede automáticamente a una jubilación mínima. Primero debe cumplir las condiciones del régimen jubilatorio que corresponda. Si no reúne los años exigidos, puede analizar si cumple los requisitos para la PUAM. La PUAM constituye una alternativa prevista para adultos mayores de 65 años que no tienen una jubilación o pensión y cumplen las condiciones de residencia y demás requisitos establecidos por ANSES.

Las cifras proyectadas para 2027 muestran hacia dónde podría moverse el padrón previsional si se mantienen las condiciones actuales: menos beneficiarios de jubilaciones contributivas y más personas alcanzadas por una prestación que no requiere acreditar tres décadas de aportes.