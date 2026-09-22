Asignaciones Familiares de ANSES: cuál es el tope salarial que puede suspender el cobro a toda la familia

El nuevo esquema contempla los ingresos de ambos progenitores y establece un máximo para la suma de los haberes del grupo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los parámetros de septiembre y fijó un límite individual que puede excluir al hogar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) modificó en septiembre los límites de ingresos que determinan quiénes pueden cobrar las Asignaciones Familiares. El nuevo esquema contempla tanto la suma de los ingresos del hogar como el dinero que percibe cada integrante por separado.

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El dato clave es el tope individual . Desde este mes, si una persona del grupo familiar percibe más de $3.157.449 , el hogar queda excluido del cobro de las asignaciones, incluso cuando la suma de los ingresos de todos sus integrantes no supere el máximo familiar establecido por el organismo.

A la vez, el límite para el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) quedó establecido en $6.314.898 . Para calcularlo, ANSES suma los ingresos de ambos progenitores y contempla salarios, jubilaciones y pensiones, prestaciones por desempleo, planes sociales y otros ingresos previstos por la normativa.

El límite individual vigente desde septiembre es de $3.157.449 . La cifra surge de la actualización del 2,11% aplicada por la Resolución 260/2026 sobre los rangos y montos del sistema. La norma establece expresamente que superar ese valor excluye al grupo familiar del cobro. El mecanismo puede generar una situación particular.

Por ejemplo, si una familia tiene dos ingresos de $2.900.000, el total alcanza $5.800.000 y permanece por debajo del máximo familiar de $6.314.898. Pero si uno de los integrantes cobra $3.200.000, ese hogar queda afuera del régimen porque ese ingreso individual supera los $3.157.449. El control, entonces, se hace en dos niveles.

Primero se verifica cuánto recibe cada integrante. Después se calcula el IGF, que debe mantenerse dentro del máximo. ANSES aclara que ambos progenitores forman parte del cálculo, aunque no sean quienes cobran directamente la prestación. El nuevo valor representa un aumento frente al parámetro de agosto, cuando el límite individual era de $3.092.203.

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Cómo funciona el límite individual y por qué afecta al ingreso total del hogar

El sistema no toma solamente el sueldo de la persona que figura como titular de la asignación. El Ingreso del Grupo Familiar incorpora los ingresos de ambos progenitores, las remuneraciones de trabajadores en relación de dependencia, haberes jubilatorios y pensiones, prestaciones por desempleo, planes sociales (con excepción del Programa Hogar-Garrafa) y prestaciones contributivas o no contributivas.

Para trabajadores autónomos, monotributistas y empleados de casas particulares también se consideran las rentas de referencia correspondientes.

ANSES

Cuáles son las Asignaciones Familiares impactadas por los nuevos montos

La actualización alcanza las prestaciones comprendidas en el régimen de Asignaciones Familiares cuyos pagos o hechos generadores correspondan a septiembre. Las principales son la Asignación Familiar por Hijo, por Hijo con Discapacidad, Prenatal, Ayuda Escolar Anual, Nacimiento, Adopción y Matrimonio, con los rangos correspondientes a cada prestación.

Para la Asignación por Hijo y la Prenatal, por ejemplo, ANSES estableció diferentes valores según el nivel de IGF:

en el primer rango, hasta $1.192.505, el monto general es de $77.025

en el segundo, entre $1.192.505,01 y $1.748.924, llega a $51.958

en el tercero, entre $1.748.924,01 y $2.019.189, es de $31.427

en el último tramo, hasta $6.314.898, queda en $16.217

La prestación por hijo con discapacidad también mantiene rangos según el ingreso familiar, mientras que Nacimiento, Matrimonio y Adopción tienen sus propios límites de IGF. La normativa contempla excepciones para ciertas prestaciones, por lo que no todas tienen exactamente las mismas condiciones de acceso.

Cómo consultar en Mi ANSES si mantendrás la asignación

Para verificar si una prestación sigue vigente, ANSES permite ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde el menú se debe seleccionar Hijos > Mis Asignaciones y elegir el período que se quiere consultar.

El sistema muestra el estado de cada asignación mediante colores. Las que aparecen en verde están vigentes y tienen pago previsto, las amarillas figuran suspendidas o embargadas y las rojas corresponden a prestaciones denegadas.

Al ingresar en “Ver más”, se puede consultar el motivo de una suspensión o denegatoria y, cuando corresponde, conocer qué trámite gestionar para solucionarla. La consulta también está disponible desde la aplicación oficial mi ANSES.

Además de revisar las asignaciones, la plataforma permite comprobar los datos personales y familiares registrados, un punto importante, porque ANSES utiliza esa información para determinar quién integra el grupo familiar y cómo se calcula el beneficio.