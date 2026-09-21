Calendario ANSES de septiembre 2026: ¿quiénes cobran del 21 al 25, según el DNI?

El organismo previsional dio a conocer las jornadas asignadas a cada terminación de documento para acceder a los haberes y prestaciones.

ANSES mantiene durante la tercera semana de septiembre el cronograma de pagos según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa con el esquema de acreditaciones correspondiente a la tercera semana de septiembre , que contempla el pago de distintos beneficios según la terminación del DNI. Entre el lunes 21 y el viernes 25 se concentran nuevas fechas para titulares de prestaciones previsionales y sociales.

Durante este mes, los haberes previsionales y asignaciones registraron un incremento del 2,11% . A su vez, quienes perciben el haber mínimo cuentan con un bono extraordinario de $70.000 , mientras que los beneficiarios con ingresos superiores al mínimo reciben un adicional proporcional.

El calendario de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo llega a su última jornada durante la tercera semana de septiembre. La fecha de acreditación depende del último número del documento de cada beneficiario.

En este tramo, quienes tienen el DNI terminado en 9 tienen asignado el lunes 21 de septiembre para recibir sus haberes. De esta manera, queda completado el cronograma correspondiente a los titulares incluidos en este grupo.

Los beneficiarios pueden verificar la información correspondiente a su prestación mediante los canales digitales de ANSES. La consulta permite confirmar tanto la fecha de cobro como los datos vinculados con la acreditación.

Fechas de pago para jubilaciones mayores a la mínima

Las personas que perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo tienen un esquema de pagos que se extiende desde el martes 22 hasta el viernes 25 de septiembre. En este caso, las terminaciones del DNI se agrupan de a dos números.

Los titulares con DNI terminado en 0 y 1 cobran el martes 22 de septiembre. Quienes tengan documentos finalizados en 2 y 3 reciben sus haberes el miércoles 23, mientras que las terminaciones 4 y 5 tienen fecha asignada para el jueves 24.

Por último, los beneficiarios cuyos documentos terminan en 6 y 7 cobran el viernes 25 de septiembre. El calendario permite identificar la jornada correspondiente sin necesidad de realizar una gestión adicional para acceder al pago.

Calendario AUH, AUE y Desempleo: fechas de cobro en la tercera semana del mes

Durante la tercera semana de septiembre también continúan los pagos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo. En ambos casos, el lunes 21 está previsto el depósito para los titulares cuyo DNI termina en 9.

La Asignación por Embarazo (AUE) tiene un cronograma distribuido entre el lunes 21 y el miércoles 23. Los documentos terminados en 7 cobran el lunes, los finalizados en 8 lo hacen el martes y aquellos que terminan en 9 reciben el pago el miércoles.

Por su parte, la Prestación por Desempleo contempla pagos durante cuatro jornadas consecutivas. Los DNI terminados en 0 y 1 cobran el martes 22; 2 y 3, el miércoles 23; 4 y 5, el jueves 24; y 6 y 7, el viernes 25. Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas continúan, además, con pagos para todas las terminaciones hasta el 9 de octubre.

Cómo consultar lugar y fecha de pago en Mi ANSES

Los titulares de prestaciones pueden consultar la fecha y el lugar de cobro a través de Mi ANSES. La plataforma digital permite acceder a la información personal relacionada con los beneficios y verificar cuándo corresponde recibir cada pago.

Para ingresar es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. La consulta puede realizarse desde el sitio oficial de ANSES o mediante la aplicación para celulares, según el canal que utilice cada beneficiario.

Dentro de Mi ANSES también es posible consultar recibos de haberes, prestaciones vigentes y otros datos personales. De esta manera, cada titular puede corroborar la información de su beneficio y revisar los datos correspondientes al cronograma de septiembre.