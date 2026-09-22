Atención, titulares de AUH: ANSES confirmó el aumento para octubre de 2026

La prestación tendrá una actualización en octubre y mantendrá el esquema de pago mensual con una parte retenida para completar requisitos.

ANSES prepara el esquema de asignaciones para octubre con nuevos valores y fechas determinadas por la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizó los valores de las prestaciones que administra y, según los datos difundidos para octubre de 2026, la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) tendrá un nuevo importe. El esquema contempla el pago mensual de una parte del beneficio y la acumulación del porcentaje restante.

Para los titulares de la AUH, la retención del 20% está vinculada con la presentación de la Libreta, mediante la cual se acreditan los controles de salud, vacunación y educación. ANSES establece que este complemento acumulado se cobra una vez cumplida la presentación correspondiente.

De acuerdo con los valores difundidos para octubre, la AUH alcanzará un total de $156.649,53 por hijo . De ese importe, el 80% se abonaría mensualmente, mientras que el 20% restante quedaría acumulado para su posterior liquidación.

Con ese esquema, el monto mensual informado es de $125.319,62 por hijo , mientras que los $31.329,91 restantes corresponden al porcentaje que no se deposita de manera mensual. La mecánica del 80% mensual y 20% acumulado está contemplada por ANSES para esta prestación.

La retención no significa que ese dinero se pierda: el 20% acumulado se puede cobrar al presentar la Libreta AUH con la información requerida. ANSES señala que la presentación es obligatoria y que habilita el cobro del complemento correspondiente al período anterior.

El trámite clave que debés hacer para no perder la retención

La Libreta AUH es el documento mediante el cual los titulares acreditan el cumplimiento de los controles exigidos para sus hijos. El trámite incluye información relacionada con salud y educación y permite acceder al porcentaje que se acumuló durante el año anterior.

Para realizar la presentación online, el titular debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí debe consultar la información de la Libreta y completar el proceso utilizando el formulario generado por la propia plataforma.

ANSES también informa que la presentación de la documentación es obligatoria para habilitar el cobro del 20% acumulado. Por eso, los titulares deben revisar periódicamente la información disponible en mi ANSES y completar el trámite dentro de los plazos establecidos por el organismo.

Montos confirmados para AUH con Discapacidad y Asignación por Embarazo

La actualización también alcanza a otras prestaciones comprendidas dentro del esquema de protección social. Según los valores difundidos para octubre, la AUH con discapacidad tendría un cobro directo de $407.886,98, mientras que la Asignación por Embarazo alcanzaría los $125.267,02.

La AUH con discapacidad mantiene una mecánica de pago en la que también existe un porcentaje mensual y un complemento acumulado. ANSES contempla específicamente el 20% acumulado para la Asignación Universal por Hijo con discapacidad contra la presentación de la Libreta correspondiente.

La Asignación por Embarazo para Protección Social está destinada a personas embarazadas que cumplen las condiciones establecidas por el organismo. ANSES incluye esta prestación dentro del régimen de asignaciones universales y publica sus montos y actualizaciones a través de sus canales oficiales.

Calendario de pagos por DNI

El cronograma informado para octubre distribuye los pagos de la AUH según la terminación del DNI del titular. De acuerdo con las fechas proporcionadas para esta actualización, el primer grupo comenzaría a cobrar el jueves 8 de octubre.

Las fechas previstas son las siguientes:

DNI terminado en 0: 8 de octubre.

8 de octubre. DNI terminado en 1: 9 de octubre.

9 de octubre. DNI terminado en 2: 13 de octubre.

13 de octubre. DNI terminado en 3: 14 de octubre.

14 de octubre. DNI terminado en 4: 15 de octubre.

15 de octubre. DNI terminado en 5: 16 de octubre.

16 de octubre. DNI terminado en 6: 19 de octubre.

19 de octubre. DNI terminado en 7: 20 de octubre.

20 de octubre. DNI terminado en 8: 21 de octubre.

21 de octubre. DNI terminado en 9: 22 de octubre.

Para verificar la fecha individual y el detalle de la liquidación, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES, donde también es posible consultar los montos de las asignaciones, los complementos y la información relacionada con cada hijo.