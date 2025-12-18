SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
18 de diciembre 2025 - 10:11

ANSES alertó a todas las prestaciones por estafas para robar datos personales e información bancaria

El organismo indicó a sus beneficiarios como evitar caer en las estafas virales de este último mes.

Los estafadores le solicitan a los ciudadanos que registren sus datos para obtener beneficios festivos.&nbsp;

Los estafadores le solicitan a los ciudadanos que registren sus datos para obtener beneficios festivos. 

Estas estafas coindicen con el calendario de pagos de diciembre, en el cual se otorgaran los últimos pagos del año, que contarán con un aumento del 2,34% y el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), o aguinaldo.

Informate más
ANSES.jpg

El mensaje de ANSES por estafas

ANSES declaró, a través de sus canales de comunicación oficial, que hay una serie de estafas afectando a sus beneficiarios durante el último mes del año. Para alertar a sus usuarios y prevenir que la situación continúe escalando, emitieron un comunicado donde especificaron como evitar caer en estas trampas.

El organismo advirtió que nunca solicita datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto. Además, toda publicación que circule por fuera del sitio oficial que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe desestimarse inmediatamente.

Asimismo, se recomienda denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias.

Canales oficiales de ANSES

Canales oficiales de ANSES, habilitados para efectuar denuncias:

  • A través de la web en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

  • Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.

  • Por escrito, mediante envío de correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

  • Telefónicamente, a través de la línea 130.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias