ANSES alertó a todas las prestaciones por estafas para robar datos personales e información bancaria

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) alertó a sus beneficiarios sobre una serie de estafas virales, mediante las que se roban datos personales, datos de seguridad e información bancaria.
El organismo indicó a sus beneficiarios como evitar caer en las estafas virales de este último mes.
Estas estafas coindicen con el calendario de pagos de diciembre, en el cual se otorgaran los últimos pagos del año, que contarán con un aumento del 2,34% y el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), o aguinaldo.
El mensaje de ANSES por estafas
ANSES declaró, a través de sus canales de comunicación oficial, que hay una serie de estafas afectando a sus beneficiarios durante el último mes del año. Para alertar a sus usuarios y prevenir que la situación continúe escalando, emitieron un comunicado donde especificaron como evitar caer en estas trampas.
El organismo advirtió que nunca solicita datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto. Además, toda publicación que circule por fuera del sitio oficial que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe desestimarse inmediatamente.
Asimismo, se recomienda denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias.
Canales oficiales de ANSES
Canales oficiales de ANSES, habilitados para efectuar denuncias:
A través de la web en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.
Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.
Por escrito, mediante envío de correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.
Telefónicamente, a través de la línea 130.
