ANSES alertó a todas las prestaciones por estafas para robar datos personales e información bancaria

El organismo indicó a sus beneficiarios como evitar caer en las estafas virales de este último mes.

Los estafadores le solicitan a los ciudadanos que registren sus datos para obtener beneficios festivos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) alertó a sus beneficiarios sobre una serie de estafas virales, mediante las que se roban datos personales, datos de seguridad e información bancaria.

Estas estafas coindicen con el calendario de pagos de diciembre, en el cual se otorgaran los últimos pagos del año, que contarán con un aumento del 2,34% y el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), o aguinaldo.

ANSES.jpg El mensaje de ANSES por estafas ANSES declaró, a través de sus canales de comunicación oficial, que hay una serie de estafas afectando a sus beneficiarios durante el último mes del año. Para alertar a sus usuarios y prevenir que la situación continúe escalando, emitieron un comunicado donde especificaron como evitar caer en estas trampas.

El organismo advirtió que nunca solicita datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto. Además, toda publicación que circule por fuera del sitio oficial que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe desestimarse inmediatamente.

Asimismo, se recomienda denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias.

Canales oficiales de ANSES Canales oficiales de ANSES, habilitados para efectuar denuncias: A través de la web en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.

Por escrito, mediante envío de correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

Telefónicamente, a través de la línea 130.

