Todavía quedan dos semanas para que la AUH haga un importante trámite para cobrar un 20% extra

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo de ANSES, cobran solo el 80% del total de la prestación y tienen que hacer esto para cobrar el resto.

Cómo cobrar el 20% retenido durante 2025.

Las personas que acceden a la Asignación Universal por Hijo (AUH) que paga la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) pueden cobrar más en diciembre si llevan a cabo un trámite super importante que además, es requisito para seguir gozando del beneficio. Se trata de la presentación de la Libreta AUH ante ANSES.

Además, en el último mes del año las asignaciones reciben un aumento por movilidad en el marco del Decreto 274/2024 en el que se contempla que para que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo, todos los meses tendrán ajustes en los haberes que tomen como referencia el último índice inflacionario que haya reportado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

ANSES-HIJOS.webp Qué es la Libreta AUH de ANSES La Libreta AUH de ANSES es un formulario generado desde la web que permite al organismo verificar que el menor por el que se cobra la prestación ve cubiertos ciertos derechos y cuidados básicos como los controles de salud, el calendario de vacunación y la regularidad escolar.

El mismo debe ser completado por las autoridades escolares y sanitarias correspondientes. Así mismo, este formulario se puede presentar de forma digital o presencial sin turno en cualquier oficina de ANSES u operativo de atención del organismo hasta el 31 de diciembre.

Cómo realizar la presentación de la Libreta AUH de forma digital Para presentar la Libreta AUH en ANSES por vía digital se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal web o aplicación Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la cuenta personal, se podrá encontrar la sección “Hijos” y al presionarla saldrá la opción “Libreta AUH”, allí se debe consultar la información para verificar que sea correcta y esté actualizada. En el caso de que falte completar alguna sección, sea Educación, Salud o Vacunación, seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimir el formulario en una sola hoja y llevarlo a las autoridades correspondientes para que completen y firmen el documento. Una vez que el formulario esté completo, sacarle una foto con buena calidad, sobre una superficie plana y bien iluminada. Debe pesar menos de 3 MB y estar en formato JPG. Subir la foto en la parte “Subir mi Libreta AUH”. Cuando el trámite está hecho, se recibe un correo electrónico en el que se confirma la recepción del formulario. Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025 En diciembre, los beneficiarios de la AUH de ANSES reciben un 2,34% de aumento en sus prestaciones, un porcentaje que se alinea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Por lo tanto, los montos correspondientes al último mes del año son los siguientes: Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.492 . Se cobra mensualmente (80%): $97.993,60 .

. Se cobra mensualmente (80%): . Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH): $398.853. Se cobra mensualmente (80%): $319.082,40.

