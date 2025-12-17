ANSES hace el último depósito del año de Becas Progresar: montos y días de pago + Seguir en









El programa está dirigido a jóvenes y adultos que desean retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral.

ANSES ya activó su calendario de pagos y se ordena según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Esta semana, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el último depósito de las Becas Progresar, un programa destinado a apoyar a jóvenes y adultos que quieren retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral.

Su objetivo es garantizar el derecho a al aprendizaje y fortalecer la inclusión en los niveles obligatorios y superiores del sistema vigente. En este sentido, la Secretaría de Educación, junto con la entidad previsional, ya establecieron los montos y fechas de cobro según la terminación de DNI de los titulares. A continuación, conocé los detalles.

ANSES.jpg Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar Para poder solicitar este beneficio, los estudiantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 16 y 24 años , con excepciones por maternidad o contexto social. No hay límite de edad para quienes deseen inscribirse al programa Enfermería.

, con excepciones por maternidad o contexto social. No hay límite de edad para quienes deseen inscribirse al programa Enfermería. Ser argentino nativo o naturalizado , con al menos dos años de residencia .

, con al menos . La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

. Estar inscripto como alumno regular en instituciones reconocidas oficialmente.

en instituciones reconocidas oficialmente. Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según la edad.

según la edad. Declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular. Por su parte, el proceso de inscripción es totalmente digital y se realiza a través del sitio web Progresar. Quienes acceden por primera vez deberán crear un usuario y contraseña de seguridad.

Luego, seleccioná la línea de beca adecuada para tu situación y completa los tres formularios correspondientes: datos personales, encuesta socioeconómica e información académica.

Becas Progresar.webp Progresar Trabajo: quiénes pueden acceder y monto actual Progresar Trabajo es la única línea con inscripción vigente y está enfocada a jóvenes y adultos quienes desean capacitarse para mejorar sus oportunidades laborales. También pueden acceder personas desempleadas, madres a cargo de hijos menores y quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad económica. A diferencia de las otras modalidades del programa, esta no exige estar concurriendo a la escuela primaria, la secundaria ni en estudios superiores. Pero, es necesario estar anotado en un curso de formación profesional oficialmente reconocido, ya sea en instituciones educativas, centros de capacitación o entidades validadas por el Ministerio de Capital Humano. Los beneficiarios reciben un pago mensual de $35.000, aunque ANSES retiene el 20% de manera preventiva. Esto significa que el depósito es de $28.000, mientras que los $7.000 restantes se acumulan y se pagan al finalizar la cursada, siempre y cuando el alumno presente la certificación correspondiente que valide que aprobó. ANSES billetes.webp Calendario de pago de las Becas Progresar de diciembre 2025 DNI terminados en 0 y 1: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 16 de diciembre

DNI terminados 4 y 5: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados 6 y 7: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 19 de diciembre