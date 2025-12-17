Esta semana, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el último depósito de las Becas Progresar, un programa destinado a apoyar a jóvenes y adultos que quieren retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral.
ANSES hace el último depósito del año de Becas Progresar: montos y días de pago
El programa está dirigido a jóvenes y adultos que desean retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral.
-
Todavía quedan dos semanas para que la AUH haga un importante trámite para cobrar un 20% extra
-
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del miércoles 17 de diciembre
Su objetivo es garantizar el derecho a al aprendizaje y fortalecer la inclusión en los niveles obligatorios y superiores del sistema vigente. En este sentido, la Secretaría de Educación, junto con la entidad previsional, ya establecieron los montos y fechas de cobro según la terminación de DNI de los titulares. A continuación, conocé los detalles.
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar
Para poder solicitar este beneficio, los estudiantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener entre 16 y 24 años, con excepciones por maternidad o contexto social. No hay límite de edad para quienes deseen inscribirse al programa Enfermería.
- Ser argentino nativo o naturalizado, con al menos dos años de residencia.
- La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
- Estar inscripto como alumno regular en instituciones reconocidas oficialmente.
- Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según la edad.
- Declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular.
Por su parte, el proceso de inscripción es totalmente digital y se realiza a través del sitio web Progresar. Quienes acceden por primera vez deberán crear un usuario y contraseña de seguridad.
Luego, seleccioná la línea de beca adecuada para tu situación y completa los tres formularios correspondientes: datos personales, encuesta socioeconómica e información académica.
Progresar Trabajo: quiénes pueden acceder y monto actual
Progresar Trabajo es la única línea con inscripción vigente y está enfocada a jóvenes y adultos quienes desean capacitarse para mejorar sus oportunidades laborales. También pueden acceder personas desempleadas, madres a cargo de hijos menores y quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad económica.
A diferencia de las otras modalidades del programa, esta no exige estar concurriendo a la escuela primaria, la secundaria ni en estudios superiores.
Pero, es necesario estar anotado en un curso de formación profesional oficialmente reconocido, ya sea en instituciones educativas, centros de capacitación o entidades validadas por el Ministerio de Capital Humano.
Los beneficiarios reciben un pago mensual de $35.000, aunque ANSES retiene el 20% de manera preventiva. Esto significa que el depósito es de $28.000, mientras que los $7.000 restantes se acumulan y se pagan al finalizar la cursada, siempre y cuando el alumno presente la certificación correspondiente que valide que aprobó.
Calendario de pago de las Becas Progresar de diciembre 2025
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 15 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 16 de diciembre
- DNI terminados 4 y 5: miércoles 17 de diciembre
- DNI terminados 6 y 7: jueves 18 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 19 de diciembre
- Temas
- ANSES
- Becas Progresar
Dejá tu comentario