Excelente noticia que confirmó ANSES: aumento de jubilaciones para 2026

Con la inflación de noviembre señalada por por el INDEC, el organismo previsional dejó definidos los valores que comenzarán a regir desde enero.

Los haberes mínimos y máximos reflejan una mejora respecto a los montos vigentes durante diciembre.

El cierre de 2025 llega con una señal positiva para millones de jubilados y pensionados que dependen de ANSES . En línea con la actualización automática que establece la fórmula de movilidad vigente, el ajuste brinda un marco de previsibilidad clave para el inicio del nuevo año .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un contexto donde cada actualización resulta determinante, la confirmación de los nuevos haberes permite a los beneficiarios proyectar ingresos y organizar sus gastos con mayor certidumbre, especialmente tras un diciembre marcado por ingresos extraordinarios .

Según las estimaciones oficiales, basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, los montos serán:

Monto que establece el nuevo piso de ingresos para quienes perciben la jubilación mínima dentro del sistema contributivo.

Ambos valores representan una mejora respecto de los montos vigentes en diciembre y reflejan el impacto directo del mecanismo de actualización por inflación sobre todo el esquema jubilatorio.

Cómo funciona la fórmula de movilidad de ANSES para la suba de enero

La fórmula de movilidad actualmente en vigencia ajusta los haberes previsionales en función del Índice de Precios al Consumidor, con un rezago de dos meses.

Es decir que la inflación de noviembre determina el aumento de enero.

Este esquema vuelve a impactar tanto en la jubilación mínima como en el haber máximo, y se consolida como una herramienta central para sostener el poder adquisitivo de los jubilados. Así, ANSES cierra el año con reglas claras y con un mecanismo que otorga previsibilidad en un escenario de alta sensibilidad inflacionaria.

ANSES billetes.webp

El bono de refuerzo previsional: ¿se pagará en 2026?

En diciembre, los jubilados perciben un esquema especial de ingresos, que incluye el aumento mensual, el bono de refuerzo y el aguinaldo.

En enero, el foco estará puesto exclusivamente en la actualización por inflación y en los nuevos montos base. El bono de refuerzo previsional aún no fue confirmado y queda a disposición del anuncio por parte del organismo.