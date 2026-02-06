La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó que los haberes que cobrarán jubilados y pensionados en febrero de 2026 se comenzarán a entregar la semana que viene, luego de aplicarse el incremento mensual por movilidad. El aumento será del 2,85% y responde a la fórmula actual, que se ajusta según la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a dos meses previos.
El 9 de febrero es una fecha clave para los jubilados de ANSES
El organismo previsional anunció una fecha clave para los jubilados y pensionados que deban cobrar sus haberes durante febrero.
Con este aumento, la jubilación mínima pasa a ser de $359.254,35, a la que se añade un bono extraordinario de $70.000 destinado a determinados beneficiarios. Así, quienes cobran el haber más bajo percibirán un ingreso total de $429.254,35, a partir del 9 de febrero.
Monto de las jubilaciones de ANSES en febrero 2026
Los haberes previsionales quedaron establecidos para febrero de la siguiente forma:
Jubilación mínima: $429.254,35
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48
Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $321.478,05
Pensión Madre de 7 hijos: $429.254,35
Además, las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, pero no llegan al monto tope fijado, reciben un bono proporcional hasta alcanzar esa suma.
Quiénes acceden al bono de $70.000
El bono de $70.000 está dirigido a jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos del sistema previsional. Lo cobran de forma completa quienes reciben la jubilación mínima y determinadas pensiones.
También acceden a este refuerzo quienes cobran haberes inferiores a $429.254,35, entre ellos:
Titulares de la jubilación mínima
Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Titulares de Pensiones No Contributivas
Madres de siete hijos o más
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en febrero
El pago de jubilaciones y pensiones de ANSES se realiza según el calendario oficial,
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6: 19 de febrero
DNI terminados en 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8: 20 de febrero
DNI terminados en 9: 20 de febrero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
