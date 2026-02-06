Mi ANSES: qué tengo que hacer para recibir la Ayuda Escolar Anual 2026 + Seguir en









Conocé los requisitos para obtener el beneficio destinado a titulares de AUH y Asignaciones Familiares frente al nuevo ciclo lectivo.

La Ayuda Escolar Anual se paga una vez por año y requiere el certificado de escolaridad. Pixabay

Si tenés hijos en edad escolar y querés cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026, es importante saber qué pasos tenés que seguir en Mi ANSES para recibir el pago. Este apoyo económico se entrega una vez al año por cada hijo que asista a una escuela oficial y esté dentro de los rangos de edad establecidos por el organismo previsional.

La Ayuda Escolar Anual se acredita generalmente en marzo, al inicio del ciclo lectivo. Para que ANSES habilite el pago de este beneficio no basta con cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo, sino que es indispensable presentar el certificado de escolaridad de cada hijo antes de la fecha límite.

anses-plata-04jpg.webp Quiénes acceden a la Ayuda Escolar La Ayuda Escolar Anual de ANSES está dirigida a familias que perciben Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación Familiar por Hijo o Hijo con Discapacidad, y que tienen hijos en edad escolar que tienen entre 45 días y 17 años inclusive y asisten a nivel inicial, primario o secundario.

Para hijos con discapacidad no hay límite de edad, siempre que asistan a establecimientos de enseñanza especial, reciban apoyo de maestros particulares, concurran a talleres protegidos o centros de rehabilitación.

Monto de la Ayuda Escolar Anual en 2026 Según confirmó ANSES, para el ciclo lectivo 2026 el monto de la Ayuda Escolar Anual será de $85.000 por hijo escolarizado, el mismo valor que se pagó en 2025.

El beneficio se abona una sola vez al año y se acredita en la cuenta donde se cobra la AUH o la asignación familiar compatible, siempre que el certificado de escolaridad esté presentado y validado antes de las fechas fijadas por el organismo. Aquellos que no presenten el formulario en tiempo y forma corren el riesgo de perder el beneficio o de cobrarlo con demoras. Cómo tramitar la Ayuda Escolar desde Mi ANSES La presentación del Certificado Escolar para cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026 se realiza de forma digital desde Mi ANSES, sin necesidad de ir a una oficina de manera presencial. Para hacerlo tenés que: Ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir al menú “Hijos” y elegir la opción “Presentar Certificado Escolar” .

Generar el formulario oficial para cada hijo y descargarlo .

Imprimirlo y llevarlo a la escuela para que lo firmen y sellen .

Sacar una foto nítida del formulario completo.

Volver a Mi ANSES y, desde la misma pantalla, elegir “Subir Certificado” para cargar la imagen.

Una vez que ANSES valida el certificado, el pago de la Ayuda Escolar se habilita automáticamente y se acredita según el cronograma de pagos programado por el organismo.

