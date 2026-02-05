El "truco" de ANSES que pocos jubilados usan y permite ahorrar más de $30.000 por me + Seguir en









Este beneficio vigente permite reducir los gastos diarios sin trámites extra, aunque muchos todavía no lo aprovechan.

ANSES tiene beneficios para las compras del día a día. FreePik.es

En el contexto económico que sacude a la Argentina actualmente, existe una ayuda de ANSES que puede aliviar el bolsillo de quienes cobran haberes previsionales. Es un beneficio que funciona de manera automática y que no exige que lo gestiones a parte.

A pesar de su alcance nacional y de estar disponible desde hace tiempo, una gran parte de los beneficiarios no lo aprovecha al máximo. Con algunos cambios en la forma de pagar las compras de todos los días, podes ahorrar mucho dinero mes a mes.

jubilados anses.jpg Depositphotos Por qué tu tarjeta de débito es la herramienta más valiosa este mes El sistema de reintegros vigente se activa cada vez que la persona paga con la tarjeta asociada al cobro mensual. No hace falta anotarse, ni presentar comprobantes: el beneficio empieza al momento de abonar en comercios adheridos o se refleja días después en la cuenta.

Las rebajas arrancan en el 10% y, según el rubro, pueden llegar al 20%, especialmente en artículos de higiene, limpieza y perfumería. Además, en muchas promociones no existe un límite máximo, así que se puede acumular devoluciones a lo largo del mes.

A esto se le suman beneficios propios de los bancos. Por ejemplo, Banco Nación ofrece un 5% adicional en supermercados seleccionados, con un tope semanal de $5.000 y un máximo mensual de $20.000. Otras entidades también lanzan campañas que se combinan con las oficiales, siempre que el comercio lo habilite.

Los comercios de barrio que se sumaron a la red de reintegros de ANSES El programa no se limita a grandes cadenas. Más de 7.000 locales en todo el país participan del beneficio, incluidos almacenes, autoservicios, carnicerías y farmacias de cercanía. Esta ampliación permite que el beneficio llegue a zonas donde los supermercados grandes no tienen presencia. En muchos barrios, los negocios chicos ya cuentan con cartelería o informan en caja si aceptan el descuento, aunque también se puede consultar de forma online. El paso a paso para verificar si te están devolviendo el dinero correctamente Para controlar el reintegro, te conviene guardar el ticket de la compra. Después, hay que revisar el movimiento de la cuenta bancaria desde el cajero automático, la app o el homebanking. En algunos casos, el descuento figura en el momento del pago. En otros, aparece como un crédito separado dentro de los días siguientes. Si pasadas las 72 horas no se ve reflejado, se puede consultar con el banco o con el comercio. También hay que revisar los listados actualizados de locales adheridos y las condiciones vigentes, ya que pueden variar según la provincia y la entidad bancaria.

