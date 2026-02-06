ANSES anunció el monto de la Ayuda Escolar 2026: ¿cuánto cobran las AUH?

El organismo previsional se prepara para dar su habitual ayuda en el inicio del nuevo ciclo lectivo.

ANSES ya activó el esquema de la Ayuda Escolar Anual para el ciclo lectivo 2026 , un apoyo económico para las familias que cobran asignaciones y deben afrontar los gastos del inicio de clases. La prestación se paga una vez por año por cada hijo en edad escolar que cumpla con los requisitos establecidos por el organismo.

El beneficio alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a trabajadores en relación de dependencia que perciben asignaciones familiares (SUAF). Para poder cobrarlo, es obligatorio acreditar la escolaridad del menor, a través del certificado correspondiente.

ANSES informó que la Ayuda Escolar Anual se liquida una vez presentada y validada la escolaridad del hijo. El pago suele realizarse al comienzo del ciclo lectivo, generalmente entre marzo y abril, junto con la asignación mensual correspondiente. El monto se paga por cada hijo que asista a establecimientos educativos reconocidos oficialmente, tanto de nivel inicial, primario como secundario.

Este año el organismo fijó el monto en $85.000 por hijo . El dinero se deposita en el inicio del ciclo lectivo en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH. ANSES efectúa el pago luego de la presentación y validación correcta del certificado de alumno regular, que acredita la asistencia del menor a un establecimiento educativo.

No todas las personas que reciben AUH o asignaciones familiares cobran automáticamente la Ayuda Escolar. El requisito principal es que el hijo o hija esté escolarizado en una institución reconocida por el sistema educativo oficial .

Además, los datos personales y del grupo familiar deben estar actualizados en ANSES. Si hay inconsistencias en la información, el pago puede quedar suspendido hasta que se regularice la situación.

El punto más importante es la presentación del certificado de escolaridad. Sin este documento, ANSES no habilita el pago de la Ayuda Escolar, incluso si se cobra la AUH todos los meses.

Paso a paso: cómo presentar el certificado de escolaridad desde el celular para cobrarlo en 24 horas

El trámite se puede realizar de forma digital a través de la plataforma Mi ANSES, sin necesidad de asistir a una oficina presencial. Primero, se debe generar el formulario de escolaridad desde la web oficial del organismo, el cual debe imprimirse y llevarse al establecimiento educativo para que sea firmado y sellado por la institución.

Finalmente, se ingresa a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se selecciona la opción para presentar el certificado escolar y se carga una imagen clara del documento sellado y firmado. Una vez validado, ANSES habilita el pago en la liquidación correspondiente. Es fundamental completar el trámite antes de la fecha límite ya que si no lo hacemos el beneficio no se liquida de forma retroactiva.