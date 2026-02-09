ANSES ya está depositando $429.254: a quiénes les corresponde este monto + Seguir en









El organismo previsional comenzó con el calendario de pagos correspondiente al segundo mes del año, que viene con aumentos y extras.

ANSES ya comenzó con los pagos de las jubilaciones y pensiones de febrero 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el pago de los haberes previsionales correspondientes a febrero de 2026, con un ajuste del 2,85% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025. Este incremento garantiza que los beneficiarios mantengan el poder adquisitivo de sus ingresos en un contexto inflacionario.

Además del aumento general, ANSES continúa con el pago de un refuerzo económico de $70.000 para quienes cobran los montos más bajos. Este bono se otorga de manera completa a los jubilados y pensionados con haberes mínimos y de forma proporcional para aquellos con ingresos superiores, hasta alcanzar el mismo monto final de $429.254.

ANSES billetes.webp Monto de la jubilación mínima de ANSES La jubilación mínima en febrero de 2026 asciende a $359.254, tras el aumento del 2,85%. Con el bono extra de $70.000, el monto total que recibirán los beneficiarios será de $429.254.

Este refuerzo está dirigido a jubilados y pensionados con los ingresos más bajos, mientras que quienes superan ese piso reciben un extra proporcional hasta llegar al mismo monto final.

Monto de la jubilación máxima Para febrero de 2026, el monto de la jubilación máxima se ubica en $2.358.940,75. Este valor corresponde a aquellos beneficiarios cuyos haberes superan el mínimo estipulado y no reciben el refuerzo de $70.000.

Otros montos actualizados para febrero 2026 incluyen: Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48 (con refuerzo incluido).

Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez: $321.478,05.

Pensión destinada a madres de siete hijos: $429.254,35. Cuándo cobro la jubilación de ANSES en febrero 2026 El calendario de pagos para febrero de 2026 se organiza según la terminación del DNI del beneficiario: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI 0: 9 de febrero.

DNI 1: 10 de febrero.

DNI 2: 11 de febrero.

DNI 3: 12 de febrero.

DNI 4: 13 de febrero.

DNI 5: 18 de febrero.

DNI 6 y 7: 19 de febrero.

DNI 8 y 9: 20 de febrero (por feriado de Carnaval). Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI 0 y 1: 23 de febrero.

DNI 2 y 3: 24 de febrero.

DNI 4 y 5: 25 de febrero.

DNI 6 y 7: 26 de febrero.

DNI 8 y 9: 27 de febrero.

