ANSES comienza la segunda etapa de depósitos a jubilados y pensionados

El organismo continúa realizando los pagos de diciembre y muchos jubilados y pensionados ya tienen sus prestaciones. Quiénes faltan.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya están recibiendo los depósitos correspondientes al último mes del año, según el orden que establece el Calendario de Pagos oficial de ANSES. En diciembre, cobran la prestación base, la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el bono adicional de $70.000, si corresponde.

Por otro lado, los montos básicos reciben un aumento, que se alinea con el índice de inflación de octubre informado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), siguiendo lo que establece el Decreto 274/2024 sobre incrementos por movilidad.

jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES que superan el haber mínimo Las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,34%, en concordancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. Esta medida reemplaza a la anterior, que brindaba ajustes cuatrimestrales, por nuevos incrementos mensuales que se deciden en base al dato de inflación más reciente que haya reportado el INDEC.

Este cambio se propone que la población más vulnerable a la variación de precios no pierda poder adquisitivo mes a mes.

Por lo tanto, los montos oficiales de las jubilaciones y pensiones, más los extras a cobrar en diciembre, quedan con los siguientes montos:

Jubilación mínima: $340.879,59 + $70.000 del extra + $170.439,80 del aguinaldo = $581.319,39

Jubilación máxima: $2.293.796,92 + $1.146.898,42 de aguinaldo = $3.440.695,34

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + $70.000 del bono adicional + $136.351,84 del aguinaldo = $479.055,51

Pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $272.703,67 + $70.000 del bono adicional + $119.307,85 aguinaldo = $427.923,56

Pensiones no Contributivas (PNC) para madres de 7 o más hijos: $340.879,59 + $70.000 del bono adicional + $170.439,79 aguinaldo = $581.319,38 Cómo se calcula el aguinaldo El Sueldo Anual Complementario, o también conocido como Aguinaldo, se paga en dos cuotas durante el año y cada una se calcula tomando el 50% del mejor ingreso percibido durante el último semestre. El monto se acredita de forma automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario al que corresponda. ANSES.jpg Cuándo cobro la jubilación y pensión de ANSES en diciembre 2025 El calendario de pagos de ANSES dio inicio el 9 de diciembre y continúa realizando pagos. A continuación, las terminaciones que ya cobraron y a las que aún les falta: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: Ya cobraron: DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre Falta por cobrar: DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: Falta por cobrar: DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Pensiones No Contributivas: Ya cobraron: DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

