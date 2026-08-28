Certificación Negativa de ANSES: requisito clave para obras sociales y subsidios

El comprobante permite demostrar que una persona no registra determinadas prestaciones, ni aportes durante un período de 30 días.

La constancia se genera de manera gratuita con el número de CUIL y puede descargarse desde los canales digitales del organismo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) permite a los usuarios emitir la Certificación Negativa , un comprobante que deja constancia de que una persona no registra determinadas prestaciones, ni aportes en las bases del organismo. El documento se usa para acreditar la ausencia de cobertura o beneficios previsionales y se puede solicitar para trámites vinculados con obras sociales, programas sociales y organismos públicos.

El certificado se puede obtener de manera gratuita a través de la página oficial de ANSES o desde la aplicación mi ANSES , sin necesidad de ir a una oficina. La constancia tiene una vigencia de 30 días desde su emisión y se genera a partir del CUIL de la persona que hace la consulta.

La Certificación Negativa sirve para demostrar que una persona no tiene registrados determinados ingresos, prestaciones o aportes ante ANSES . Por eso puede aparecer entre los requisitos que solicitan organismos públicos, hospitales, entidades de salud u otros programas que necesitan verificar la situación previsional y laboral del solicitante.

El documento verifica si la persona registra una jubilación o pensión , una asignación familiar , una prestación por desempleo o ciertos programas y beneficios, así como controla la existencia de aportes como trabajador en relación de dependencia, monotributista o trabajador de casas particulares, entre otros.

La Certificación Negativa no se emite cuando el sistema detecta alguna de las situaciones que el organismo contempla como incompatibles con la constancia . Uno de los motivos puede ser que exista una prestación previsional, como una jubilación o pensión. También puede aparecer una asignación , una prestación por desempleo u otro beneficio que figure en las bases del organismo.

Otro motivo posible es la existencia de aportes laborales registrados. Si una persona aparece como trabajadora en relación de dependencia, monotributista o dentro de otro régimen que genere aportes, el sistema puede detectar esa situación y no emitir la certificación negativa.

También puede aparecer información vinculada con una obra social. En estos casos, es importante diferenciar la certificación negativa de la consulta de obra social: la primera sirve para acreditar ausencias en los registros de ANSES, mientras que el CODEM permite conocer qué obra social figura asociada a una persona.

Qué hacer si figuran aportes o prestaciones incorrectas

Si la persona considera que el motivo por el que no puede obtener la certificación es incorrecto, primero tiene que identificar qué información aparece registrada. No conviene asumir que se trata de un error sin revisar la situación laboral o previsional con la que cuenta el organismo.

Cuando el inconveniente está relacionado con una relación laboral que ya terminó, puede ser necesario verificar que el empleador haya informado la baja correctamente. En el caso de los aportes, también se puede revisar la información laboral disponible en los canales digitales de ANSES. Si existe una prestación que ya no se cobra pero sigue apareciendo en los registros, la situación debe ser revisada con el organismo. ANSES dispone de Atención Virtual para hacer consultas y trámites.

Prestación por Desempleo ANSES: requisitos

Cómo sacar la Certificación Negativa desde la app mi ANSES

La Certificación Negativa se puede gestionar desde mi ANSES. El procedimiento también está disponible desde la página web oficial del organismo y no requiere el pago de ningún arancel. Desde el celular, hay que entrar a la aplicación mi ANSES y acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez adentro, se debe buscar la opción correspondiente a la Certificación Negativa, ingresar el período solicitado y generar el comprobante. Si el sistema permite generarla, el documento puede descargarse para presentarlo ante la entidad que lo solicitó.

Un dato que conviene tener presente es que la certificación tiene una vigencia de 30 días. Si una institución solicita el comprobante actualizado, es recomendable generarlo cerca de la fecha en la que será presentado. De esta manera, se evita entregar una constancia vencida y tener que repetir el trámite.