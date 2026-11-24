La Porteña sigue elevando la apuesta y anuncia tres grandes incorporaciones a su grilla: Los Manseros Santiagueños , Dúo Coplanacu y Sele Vera y Los Pampas serán protagonistas de la segunda edición del festival, que se realizará el próximo sábado 12 de diciembre en el Hipódromo de Palermo.

Tres nombres que representan distintas generaciones y expresiones de nuestro folklore, y que llegarán para ponerle música a una jornada de encuentro, tradición y fiesta popular.

Después de una primera edición que reunió a más de 10.000 personas, La Porteña vuelve con una propuesta que invita a disfrutar del folklore en todas sus formas. Dos escenarios, música en vivo, clases de danza, un paseo matero y de artesanos, comidas típicas y muchas actividades para compartir en familia y con amigos.

Una grilla que reúne distintas generaciones y maneras de vivir la música popular argentina. La fuerza del Chaco salteño llegará de la mano de Christian Herrera , una de las voces de mayor crecimiento del folklore actual; mientras que Juan Fuentes , exintegrante de Los Huayra, aportará la potencia interpretativa y el sello salteño que distinguen su carrera solista. Flor Paz conjugará el legado de una familia fundamental para nuestra música con una búsqueda propia y contemporánea, y Radamel , joven revelación de Suncho Corral, representará a una nueva generación que mantiene viva la chacarera y la identidad santiagueña.

La propuesta también contará con Los Tordos , representantes de un folklore joven, festivo y profundamente ligado a la tradición, y con Sotreta , el grupo que combina folklore y cumbia para trasladar el espíritu de las peñas del campo a la ciudad. Para coronar la jornada, Karina "La Princesita" , una de las figuras más importantes de la música tropical argentina, sumará todo el ritmo de la cumbia a esta celebración popular.

A esta programación se incorporan ahora tres grandes referentes de nuestra música: Los Manseros Santiagueños, Dúo Coplanacu y Sele Vera y Los Pampas, que se suman como cabezas de grilla de esta segunda edición. Con trayectorias, estilos y recorridos diferentes, los tres proyectos representan distintas expresiones de la identidad folklórica argentina: desde el legado y la vigencia de uno de los conjuntos más emblemáticos del folklore santiagueño, pasando por la impronta de Dúo Coplanacu y su profundo vínculo con la música de raíz, hasta la renovación generacional que encabezan Sele Vera y Los Pampas, con una propuesta que conquistó al público joven sin perder su esencia patagónica.

Tras reunir a más de 10.000 personas en 2025, la nueva edición proyecta una convocatoria de 12.000 asistentes y propone una experiencia integral alrededor de las tradiciones argentinas. Con dos escenarios y más de quince artistas, el festival reunirá diferentes estilos y generaciones en una jornada dedicada a celebrar nuestra música y nuestras raíces.

La experiencia se completará con un paseo matero y de artesanos liderado por Expo Mate, que ofrecerá un espacio dedicado a una de las costumbres más arraigadas de nuestra cultura. Además, habrá clases de danzas folklóricas, comidas típicas, juegos camperos y shows sorpresa.

Entradas para La Porteña

Las entradas están a la venta a través de Ticketek. Los clientes de Banco Provincia cuentan con el beneficio BAPRO, que les permite abonar su compra en 4 cuotas sin interés. Y con Mercado Pago 3 cuotas sin interés con tarjeta Masrer Card.