China lanzará este miércoles la nave espacial Shenzhou-24, que tendrá como destino la estación orbital Tiangong. A bordo viajarán tres astronautas, dos chinos y uno pakistaní. La misión será histórica para el programa espacial del país, ya que por primera vez un tripulante extranjero formará parte de una expedición china y llegará a esta estación.
China prepara el lanzamiento de la nave tripulada Shenzhou-2
La misión partirá desde el centro espacial de Jiuquan con tres tripulantes, entre ellos un representante de Pakistán, cuya participación marcará un precedente en la cooperación internacional del programa aeroespacial chino.
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El despegue está programado para las 8:18 (hora de Beijing) desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste del país. El equipo estará integrado por Tang Hongbo, quien estará a cargo de la misión, Wu Yi y Muhammad Zeeshan Ali, de Pakistán.
La incorporación de Ali forma parte de los acuerdos de cooperación espacial entre China y Pakistán. Su llegada también será la primera de un astronauta extranjero a Tiangong, que comenzó a operar en 2022.
Cómo se conectará con la estación espacial
Una vez en órbita, la Shenzhou-24 realizará una maniobra automática para acercarse y acoplarse al módulo central Tianhe. El procedimiento llevará alrededor de tres horas y media, según informó Zhang Jingbo, portavoz de la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.
"Tras entrar en órbita, la nave empleará, de forma preferente, la estrategia de encuentro y acoplamiento automatizado rápido con una duración de tres horas y media, para conectarse al puerto delantero del módulo central Tianhe y conformar así un conjunto compuesto por tres naves y tres módulos", explicó el funcionario.
Esta expedición será la octava misión tripulada vinculada con el desarrollo y la utilización de la estación Tiangong y la número 41 del programa espacial tripulado chino. Durante la estadía, los astronautas llevarán adelante 90 experimentos científicos y pruebas tecnológicas. Los trabajos incluirán investigaciones sobre medicina espacial, física y ciencia de materiales.
Cuando finalice el relevo entre las tripulaciones, la nave Shenzhou-23 emprenderá el regreso a la Tierra. El aterrizaje está previsto en Dongfeng, una zona ubicada en la región de Mongolia Interior.