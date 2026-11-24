China prepara el lanzamiento de la nave tripulada Shenzhou-2 + Agregar ámbito en









La misión partirá desde el centro espacial de Jiuquan con tres tripulantes, entre ellos un representante de Pakistán, cuya participación marcará un precedente en la cooperación internacional del programa aeroespacial chino.

China tiene previsto lanzar este miércoles la nave espacial tripulada Shenzhou-24, que llevará a bordo a los astronautas chinos Tang Hongbo y Wu Yi, junto al pakistaní Muhammad Zeeshan Ali.

China lanzará este miércoles la nave espacial Shenzhou-24, que tendrá como destino la estación orbital Tiangong. A bordo viajarán tres astronautas, dos chinos y uno pakistaní. La misión será histórica para el programa espacial del país, ya que por primera vez un tripulante extranjero formará parte de una expedición china y llegará a esta estación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El despegue está programado para las 8:18 (hora de Beijing) desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste del país. El equipo estará integrado por Tang Hongbo, quien estará a cargo de la misión, Wu Yi y Muhammad Zeeshan Ali, de Pakistán.

La incorporación de Ali forma parte de los acuerdos de cooperación espacial entre China y Pakistán. Su llegada también será la primera de un astronauta extranjero a Tiangong, que comenzó a operar en 2022.

La tripulación de la Shenzhou-24 estará integrada por los astronautas chinos Tang Hongbo y Wu Yi, junto al pakistaní Muhammad Zeeshan Ali, quien participará por primera vez en una misión espacial tripulada de China. Cómo se conectará con la estación espacial Una vez en órbita, la Shenzhou-24 realizará una maniobra automática para acercarse y acoplarse al módulo central Tianhe. El procedimiento llevará alrededor de tres horas y media, según informó Zhang Jingbo, portavoz de la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

"Tras entrar en órbita, la nave empleará, de forma preferente, la estrategia de encuentro y acoplamiento automatizado rápido con una duración de tres horas y media, para conectarse al puerto delantero del módulo central Tianhe y conformar así un conjunto compuesto por tres naves y tres módulos", explicó el funcionario.

Esta expedición será la octava misión tripulada vinculada con el desarrollo y la utilización de la estación Tiangong y la número 41 del programa espacial tripulado chino. Durante la estadía, los astronautas llevarán adelante 90 experimentos científicos y pruebas tecnológicas. Los trabajos incluirán investigaciones sobre medicina espacial, física y ciencia de materiales. Cuando finalice el relevo entre las tripulaciones, la nave Shenzhou-23 emprenderá el regreso a la Tierra. El aterrizaje está previsto en Dongfeng, una zona ubicada en la región de Mongolia Interior.

Temas China

Ciencia