Algunas familias pueden acceder a un pago extraordinario de ANSES, siempre que cumplan los requisitos y presenten la documentación correspondiente.

Con los últimos meses del año en marcha, muchas familias revisan si les corresponde algún ingreso adicional. En noviembre, ANSES tiene vigente una asignación que llega a $556.217 y se entrega por única vez , pero no forma parte de los bonos habituales ni alcanza a todos los beneficiarios.

Para recibir este dinero hay que cumplir determinadas condiciones y completar una solicitud dentro de los plazos establecidos por el organismo.

El beneficio corresponde a la Asignación de Pago Único por Adopción , destinada a las familias que adoptaron a un niño o adolescente mediante una sentencia judicial. Su monto se actualizó a $556.217 en noviembre de 2026, tras aplicar un aumento del 1,93%.

La Asignación por Adopción está destinada a familias que adoptaron a un niño o adolescente mediante una sentencia judicial.

Entre quienes pueden solicitarlo se encuentran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), siempre que hayan tenido derecho a cobrar esa prestación por el menor adoptado durante el mes en que se dictó la sentencia.

También pueden acceder los trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de la Prestación por Desempleo, personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Para los beneficiarios del régimen de asignaciones familiares contributivas, el ingreso del grupo familiar no puede superar los $6.543.628, de acuerdo con los límites vigentes. El importe que corresponde cobrar se determina según la fecha de la sentencia judicial.

Fechas de cobro de noviembre y diciembre para pagos únicos

El calendario de noviembre de 2026 contempla dos períodos de pago para las asignaciones por adopción, nacimiento y matrimonio. La primera liquidación comenzó el 11 de noviembre y estará disponible hasta el 10 de diciembre. Por su parte, la segunda se habilitará el 25 de noviembre y también se extenderá hasta el 10 de diciembre.

Ambos períodos incluyen todas las terminaciones de DNI, por lo que no existe un cronograma dividido según el último número del documento, como sucede con otras prestaciones. Cada beneficiario puede consultar la fecha correspondiente a través de Mi ANSES, donde encontrará la información sobre su liquidación y el dinero disponible para cobrar.

Los pagos de noviembre se organizan en dos períodos que incluyen todas las terminaciones de DNI. ANSES

Paso a paso para iniciar el trámite y documentación necesaria

Para solicitar la asignación, deben haber pasado al menos dos meses desde la sentencia de adopción y no más de dos años. El procedimiento es gratuito y puede completarse por internet cuando los datos familiares ya están acreditados.

El primer paso es ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para comprobar que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados.

Una vez verificada esa información, se puede acceder a Atención Virtual y seleccionar la opción Pago Único por Matrimonio, Nacimiento o Adopción para gestionar la solicitud.

Entre los documentos necesarios se encuentran los DNI de los adoptantes y del niño o adolescente, la partida de nacimiento y la sentencia judicial de adopción. También puede requerirse el formulario PS 2.94, correspondiente a la solicitud de estas prestaciones.

Si los vínculos familiares todavía no están acreditados, será necesario solicitar un turno para presentar la documentación en una oficina del organismo. También está disponible la línea telefónica 130 para realizar consultas sobre el trámite.