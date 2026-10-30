ANSES confirma un cobro de hasta $ 391.200 por mes: a quiénes corresponde y qué trámite hacer

Quienes perdieron su empleo tienen un plazo para solicitar esta ayuda, y dejar pasar demasiado tiempo puede afectar el dinero que reciben.

El tiempo durante el que se cobra la Prestación por Desempleo depende de los aportes realizados antes de perder el trabajo.

Quedarse sin trabajo obliga a reorganizar las cuentas de un día para el otro, especialmente cuando los gastos se siguen acumulando. Para quienes perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad, ANSES ofrece una ayuda mensual que permite cubrir parte de esos compromisos mientras buscan volver a trabajar.

El acceso no es automático y depende de la situación laboral de cada solicitante. Los aportes realizados también influyen en el tiempo durante el cual se recibe el dinero.

La Prestación por Desempleo está destinada principalmente a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. Esto incluye despidos sin justa causa, finalizaciones de contratos y situaciones como el cierre o la quiebra de una empresa.

La ayuda está dirigida a quienes fueron despedidos o se quedaron sin trabajo por causas ajenas a su voluntad, siempre que tengan los aportes necesarios.

Para acceder, quienes estuvieron comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo deben contar con al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores al despido . Los empleados eventuales, de temporada y de otros regímenes tienen requisitos particulares según las características de su actividad.

También es necesario encontrarse en situación legal de desempleo y no recibir prestaciones incompatibles. Una renuncia voluntaria, por ejemplo, no permite cobrar esta ayuda, aunque existen otras formas de desvinculación que pueden quedar contempladas por la normativa.

¿Cómo se calcula el monto mensual a cobrar?

El dinero que recibe cada beneficiario depende del sueldo que tenía antes de quedarse sin trabajo. Para calcular la primera cuota, se toma el 75% de la mejor remuneración neta mensual de los últimos seis meses trabajados, aunque el resultado debe respetar los importes mínimos y máximos establecidos.

Durante octubre de 2026, los valores son los siguientes:

monto mínimo: $195.600 mensuales

monto máximo: $391.200 mensuales

Estos límites dependen del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Por eso, una persona que tenía un sueldo elevado no necesariamente cobrará el 75% de lo que ganaba, ya que la prestación no puede superar el máximo permitido.

El importe también puede disminuir con el paso del tiempo. Durante las primeras cuatro cuotas se mantiene el cálculo inicial, pero entre la quinta y la octava se paga el 85% de ese valor. Desde la novena hasta la duodécima, el porcentaje baja al 70%, siempre respetando los límites vigentes.

Los $391.200 corresponden al máximo de octubre, cuya prestación se abona a mes vencido. Para noviembre, el límite superior aumenta a $398.800, mientras que el mínimo pasa a $199.400.

El trámite se puede hacer por internet o en una oficina de ANSES, pero conviene iniciarlo dentro de los 90 días hábiles para no perder parte de la ayuda. ANSES

Plazo límite: por qué es clave iniciar la solicitud en los primeros 90 días

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral. Quienes superen ese plazo todavía pueden solicitar la ayuda, pero perderán un día de prestación por cada día hábil de demora.

Por ejemplo, si una persona presenta el pedido diez días hábiles después de que venció el período permitido, se le descontarán diez días de la cobertura que le correspondía. La documentación que acredita la desvinculación laboral es necesaria para iniciar la gestión.

La solicitud es gratuita y puede realizarse por internet a través de Atención Virtual de ANSES. Para ingresar, hay que utilizar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción Prestación por Desempleo y adjuntar el DNI junto con los documentos que justifiquen la pérdida del empleo.

Entre los comprobantes aceptados pueden encontrarse el telegrama de despido o el contrato vencido, según cada situación. Después de cargar la documentación, el titular deberá completar los datos solicitados y enviar el pedido para su evaluación.

También existe la posibilidad de realizar el trámite presencialmente, solicitando un turno en una oficina del organismo. Los datos personales y familiares deben estar actualizados para que ANSES pueda verificar la información del solicitante.

¿Qué beneficios extra incluye este cobro?

La Prestación por Desempleo incluye otras coberturas además del pago mensual. Durante el período en que reciben esta ayuda, los beneficiarios pueden mantener su obra social y continuar cobrando las asignaciones familiares que les correspondan, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

El tiempo durante el cual se percibe también se reconoce como antigüedad a los fines jubilatorios. Esto permite conservar ese período dentro del cálculo de los años de servicio, aunque la persona ya no se encuentre trabajando.

La duración del beneficio depende de los aportes realizados antes del despido. En el régimen general, se puede cobrar entre dos y doce meses, mientras que los trabajadores de 45 años o más tienen derecho a seis meses adicionales, con un importe reducido durante esa extensión.

Los titulares pueden acceder, además, a la Tarifa Social de la tarjeta SUBE y a programas de orientación laboral. Quienes tengan previsto desarrollar un emprendimiento propio también pueden solicitar el cobro conjunto de las cuotas pendientes mediante la modalidad de Pago Único, siempre que reúnan las condiciones correspondientes.