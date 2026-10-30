ANSES reprogramó el pago del bono de noviembre: nuevo calendario confirmado + Agregar ámbito en









Los jubilados tendrán nuevas fechas para recibir sus haberes durante noviembre, mientras se espera la confirmación oficial del refuerzo extraordinario.

ANSES modificó el calendario de noviembre y los jubilados deberán revisar sus nuevas fechas de cobro. Radio del Plata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el calendario previsto para noviembre y algunos jubilados van a empezar a cobrar más tarde de lo habitual.

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El cambio se debe a los feriados previstos durante la primera mitad del mes. De todas formas, los haberes ya tienen confirmado un nuevo aumento, pero todavía falta la publicación de la norma que determine la continuidad del bono extraordinario.

Los feriados del mes obligaron a reorganizar parte del cronograma previsional. Magnific Por qué se modifican las fechas de cobro en noviembre El nuevo cronograma pasa el inicio de los pagos para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo al 11 de noviembre. La modificación se da en un mes atravesado por los feriados de la visita del papa León XIV, que reducen la cantidad de días hábiles disponibles.

Por eso, varios documentos quedaron agrupados en una misma fecha. Es importante tener en cuenta que el esquema no afecta de la misma forma a todos los beneficiarios, ya que ANSES distribuye los pagos según:

tipo de prestación

nivel del haber

terminación del DNI El bono extraordinario, en caso de ser nuevamente autorizado, se va a depositar junto con el haber mensual y no va a requerir un trámite adicional. Hasta el momento, el último decreto vigente corresponde al bono de octubre.

Los pagos se distribuyen según el nivel del haber y la terminación del DNI. Magnific Cuándo cobran el bono y los haberes los jubilados de la mínima Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superan el haber mínimo tendrán el siguiente calendario: DNI terminado en 0: 11 de noviembre

DNI terminado en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminado en 5: 16 de noviembre

DNI terminado en 6: 17 de noviembre

DNI terminado en 7: 18 de noviembre

DNI terminado en 8: 19 de noviembre

DNI terminado en 9: 20 de noviembre El cambio se da en que los pagos suelen comenzar el día 9 de cada mes. Si el Gobierno renueva el bono de hasta $70.000, el refuerzo se acreditará en esas mismas fechas junto con la jubilación. Los titulares que cobran más de la mínima tendrán otro cronograma: DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre El haber mínimo ya tiene un nuevo valor confirmado para noviembre. Pexels Monto total confirmado: cuánto cobran los jubilados en noviembre ANSES oficializó un aumento del 1,93% para noviembre, de acuerdo con el esquema de movilidad mensual. Con esa actualización, la jubilación mínima pasa a ser de $444.158,45 y el haber máximo se ubica en $2.988.765,84. Si finalmente se mantiene el bono extraordinario de $70.000, un jubilado que cobra la mínima alcanzaría: haber mínimo: $444.158,45

bono extraordinario: hasta $70.000

total: $514.158,45 Ese último total todavía está condicionado a la publicación del decreto correspondiente al bono de noviembre. Por eso, el dato definitivamente confirmado hasta ahora es solo el nuevo haber previsional.

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