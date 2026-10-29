Los cambios en el calendario obligan a revisar las fechas de cobro, especialmente entre quienes esperan recibir su jubilación durante los primeros días del mes.

Los jubilados que cobran la mínima deberán consultar el nuevo calendario de ANSES para saber qué día recibirán sus haberes de noviembre.

La llegada de noviembre trae cambios para los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES . La visita del papa León XIV a la Argentina motivó la declaración de feriados especiales, una decisión que afectó las fechas previstas para las primeras acreditaciones del mes.

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El cronograma reprogramado ya comenzó a difundirse, mientras los beneficiarios esperan una nueva actualización de sus ingresos. Las fechas de cobro dependerán de la terminación del DNI y del tipo de prestación que reciba cada persona.

De acuerdo con el calendario reprogramado difundido para noviembre, los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo comenzarán a recibir sus pagos el miércoles 11 . Las acreditaciones se extenderán hasta el viernes 20, según el último número del documento de cada titular.

Los jubilados que cobran la mínima recibirán sus haberes entre el 11 y el 20 de noviembre, según la terminación del DNI.

Durante el mes se aplicará un aumento del 1,93% , correspondiente a la inflación de septiembre. También se espera que continúe el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima, aunque su pago todavía requiere una nueva confirmación oficial.

El dinero se depositará en las cuentas bancarias habituales, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los beneficiarios pueden consultar su fecha de cobro desde Mi ANSES , ingresando con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El cronograma completo de ANSES organizado por terminación de DNI

El calendario difundido para noviembre establece distintas fechas para quienes cobran hasta un haber mínimo, aquellos que perciben jubilaciones superiores y los titulares de Pensiones No Contributivas.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

documentos terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

documentos terminados en 1: jueves 12 de noviembre

documentos terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

documentos terminados en 5: lunes 16 de noviembre

documentos terminados en 6: martes 17 de noviembre

documentos terminados en 7: miércoles 18 de noviembre

documentos terminados en 8: jueves 19 de noviembre

documentos terminados en 9: viernes 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

documentos terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

documentos terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

documentos terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

documentos terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

documentos terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Pensiones No Contributivas:

documentos terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre

documentos terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre

documentos terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre

Los jubilados que cobran la mínima recibirán sus haberes entre el 11 y el 20 de noviembre, según la terminación del DNI. Radio del Plata

Por qué se modifican las fechas de cobro debido al decreto presidencial y los feriados

El Gobierno nacional estableció una serie de feriados mediante el Decreto 1103/2026, con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La medida responde a la necesidad de organizar los operativos de seguridad y facilitar los desplazamientos durante las actividades del pontífice.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. El martes 10 también habrá descanso, pero únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Por su parte, el miércoles 11 será feriado exclusivo para la provincia de Buenos Aires.

El Banco Central también estableció un feriado bancario nacional para el martes 10. Estas jornadas obligaron a revisar las primeras acreditaciones previstas originalmente, que comenzaban el lunes 9.

El cronograma reprogramado difundido para noviembre traslada el inicio de los pagos al miércoles 11 y agrupa las terminaciones 2, 3 y 4 del DNI para el viernes 13. En el caso de las Pensiones No Contributivas, también se reúnen varias terminaciones en una misma fecha.

Hay una particularidad para los beneficiarios bonaerenses: el miércoles 11 figura como primera jornada de cobro, pese a ser feriado provincial. Quienes necesiten retirar dinero por ventanilla deberán consultar previamente si su sucursal tendrá atención presencial.

El mes tendrá otro feriado nacional el lunes 23 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional. Las acreditaciones correspondientes a las jubilaciones superiores al haber mínimo comenzarán al día siguiente, el martes 24.