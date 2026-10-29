ANSES oficializó los aumentos de jubilaciones, pensiones y asignaciones de noviembre 2026

Las resoluciones 303 y 304 fijaron los nuevos importes para el anteúltimo mes del año. El calendario de pagos se organiza según el DNI.

La actualización del 1,93% alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) oficializó un aumento del 1,93% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares de noviembre. La actualización quedó firme mediante las resoluciones 303 y 304 , publicadas el miércoles 28 de octubre en el Boletín Oficial, y toma como referencia la inflación de septiembre informada por el INDEC.

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Con la suba, la jubilación mínima será de $444.158,46. A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000, que seguirá vigente para estos beneficiarios. Así, quienes perciban el haber mínimo van a cobrar $514.158,46 en total .

La resolución 304/2026 estableció los importes previsionales que rigen desde noviembre . El haber mínimo garantizado quedó en $444.158,46, mientras que la jubilación máxima aumenta a $2.988.765,82. En ambos casos, los valores corresponden al monto mensual antes de considerar eventuales descuentos o adicionales. Los principales importes serán los siguientes:

El bono extraordinario de $70.000 va a seguir destinado a los jubilados y pensionados con los haberes más bajos . Quienes cobren la jubilación mínima reciben el adicional completo, que se acreditará junto con el pago mensual.

Los titulares de la PUAM y de las Pensiones No Contributivas también pueden acceder al bono . En el caso de quienes perciban un haber superior a la mínima, pero inferior al tope establecido, el adicional es proporcional: ANSES paga la diferencia necesaria para alcanzar los $514.158,46. Quienes superen ese límite no reciben el refuerzo.

Aumentan las asignaciones

La resolución 303/2026 estableció una suba del 1,93% para los montos y los rangos de ingresos de las asignaciones familiares que entran en vigencia en noviembre. Las prestaciones alcanzadas son la AUH, la AUE y la asignación familiar por hijo del sistema SUAF.

AUH: $159.611 por hijo

$159.611 por hijo AUH por hijo con discapacidad: $519.704

$519.704 AUE: $159.611

$159.611 Asignación familiar por hijo (SUAF): $79.816 para el primer rango de ingresos

$79.816 para el primer rango de ingresos Asignación familiar por hijo con discapacidad: $259.864

En el caso de la AUH, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto y retiene el 20% restante hasta que se acrediten los controles de salud y escolaridad. Con el valor de noviembre, el pago mensual va a ser de $127.688,80 por hijo, antes de posibles descuentos o ajustes.

También se actualizaron los topes de ingresos del grupo familiar. La resolución establece que si uno de sus integrantes percibe más de $3.271.814 mensuales, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares, aunque la suma de los ingresos familiares no supere el límite general.

Magnific

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de noviembre 2026

El cronograma de noviembre se organiza según el número final del DNI y el tipo de prestación. Las fechas de inicio se desplazaron por los feriados del lunes 9 y el martes 10 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 11 de noviembre

DNI terminado en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminado en 5: 16 de noviembre

DNI terminado en 6: 17 de noviembre

DNI terminado en 7: 18 de noviembre

DNI terminado en 8: 19 de noviembre

DNI terminado en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

AUH, AUE y asignación familiar por hijo (SUAF)

DNI terminado en 0: 11 de noviembre

DNI terminado en 1: 12 de noviembre

DNI terminado en 2: 13 de noviembre

DNI terminado en 3: 16 de noviembre

DNI terminado en 4: 17 de noviembre

DNI terminado en 5: 18 de noviembre

DNI terminado en 6: 19 de noviembre

DNI terminado en 7: 20 de noviembre

DNI terminado en 8: 24 de noviembre

DNI terminado en 9: 25 de noviembre

Los beneficiarios pueden consultar sus liquidaciones y verificar el detalle de cada prestación desde Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o entrando a la página oficial de ANSES.