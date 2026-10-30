ANSES implementa la biometría facial para la Clave de la Seguridad Social: todo lo que tenés que saber

La nueva modalidad permite gestionar el acceso desde el celular, con verificación de identidad y un procedimiento que busca reducir los riesgos de suplantación.

La tecnología aplicada a los trámites previsionales busca simplificar gestiones y reducir los riesgos vinculados con la identidad digital.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una nueva alternativa para crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social mediante la aplicación mi ANSES. El procedimiento combina el escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI) con el reconocimiento facial para verificar quién realiza la solicitud.

La herramienta apunta a reforzar la protección de las cuentas personales . La validación permite comprobar la identidad del titular mediante el cruce de información biométrica con los registros del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con el objetivo de reducir los accesos no autorizados y los casos de usurpación de identidad.

La biometría facial es una tecnología que permite reconocer a una persona a partir de características de su rostro . En el nuevo mecanismo de ANSES, esa instancia se combina con los datos del DNI y el número de CUIL informado por el usuario para verificar que la identidad declarada corresponda con la persona que intenta generar o recuperar la clave.

ANSES sumó una herramienta digital para reforzar la protección de los datos personales y el acceso a sus servicios.

El proceso contempla un cruce de información con el RENAPER , organismo encargado del registro e identificación de las personas en la Argentina. De esta manera, el sistema incorpora una instancia adicional de comprobación antes de habilitar el acceso a la cuenta.

La medida busca reducir riesgos vinculados con el uso de datos personales ajenos . Por ejemplo, conocer el CUIL de otra persona no debería ser suficiente para completar la validación: el trámite también requiere escanear el documento y realizar el reconocimiento facial desde el teléfono.

Esta barrera adicional puede contribuir a prevenir maniobras fraudulentas, aunque no significa que todos los riesgos desaparezcan. La seguridad de una cuenta también depende de otros factores, como la confidencialidad de la contraseña, el cuidado del dispositivo y la prevención frente a mensajes o llamadas engañosas.

De forma 100% digital: adiós a los trámites presenciales para recuperar tu contraseña

Uno de los principales cambios es que las personas pueden completar la verificación de identidad desde el celular. Esto evita tener que acudir a una oficina de ANSES únicamente para resolver esta instancia, siempre que el usuario pueda completar correctamente el procedimiento digital.

La Clave de la Seguridad Social es necesaria para ingresar a mi ANSES y realizar distintas consultas y gestiones personales. Entre ellas se encuentran el acceso a información vinculada con prestaciones, datos registrados en el organismo y otros servicios disponibles en los canales digitales.

Hasta la incorporación de esta modalidad, existían distintas alternativas para generar la clave, entre ellas la aplicación, el sitio web y la atención presencial. La nueva función suma un mecanismo de validación biométrica desde el teléfono, con una secuencia que combina documento y rostro.

Los usuarios cuentan con nuevas opciones para administrar sus credenciales personales a través de los canales oficiales del organismo. Magnific

Para empezar, se necesita el número de CUIL, el DNI físico y un celular con conexión a internet. También es necesario contar con la aplicación mi ANSES y permitirle acceder a la cámara durante las instancias en que debe leer el documento o realizar el reconocimiento facial.

Hay una particularidad que conviene tener presente: ANSES indica que debe utilizarse la última versión del DNI y que, según el modelo, puede ser necesario escanear los códigos del frente y del dorso. Si la cámara no logra captar correctamente el código, es conveniente revisar la iluminación y la posición del documento antes de volver a intentarlo.

La modalidad digital puede ahorrar tiempo y evitar traslados, en especial para quienes viven lejos de una oficina o tienen dificultades para concurrir durante el horario de atención.

Sin embargo, no garantiza que todos los intentos terminen bien: la lectura del documento y la validación facial deben completarse correctamente. Si aparecen inconvenientes, es recomendable consultar los canales oficiales para conocer las alternativas disponibles.

Paso a paso: del escaneo del DNI a la creación de la nueva clave

El procedimiento se realiza desde la aplicación mi ANSES y consta de cuatro instancias principales. Para evitar confusiones, conviene tener el documento a mano antes de empezar.

ingresar a mi ANSES: abrir la aplicación en el teléfono y seleccionar la opción para crear o recuperar la clave mediante validación biométrica

abrir la aplicación en el teléfono y seleccionar la opción para crear o recuperar la clave mediante validación biométrica completar el CUIL: ingresar el número solicitado y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla

ingresar el número solicitado y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla escanear el DNI y validar el rostro: enfocar el código de barras o QR de la última versión del documento, en el frente y el dorso según corresponda. Después, realizar el reconocimiento facial con la cámara del celular

enfocar el código de barras o QR de la última versión del documento, en el frente y el dorso según corresponda. Después, realizar el reconocimiento facial con la cámara del celular crear la contraseña: una vez confirmada la identidad, establecer la nueva Clave de la Seguridad Social y completar las indicaciones finales de la aplicación

La contraseña debe cumplir con los requisitos informados por ANSES: tener entre 8 y 15 caracteres, combinar letras y números e incluir al menos una mayúscula. Para reducir riesgos, conviene evitar fechas de nacimiento, secuencias fáciles de adivinar o datos personales que otras personas puedan conocer.

Una vez creada, la clave permite volver a ingresar a los servicios digitales del organismo. Es recomendable guardarla de manera segura y no anotarla en lugares de acceso público ni enviarla por mensajería.