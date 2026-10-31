La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma de pagos de noviembre de 2026 para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Las acreditaciones comenzarán el miércoles 11 y se extenderán hasta el miércoles 25, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
ANSES: quiénes cobran $656.751 por AUH y Tarjeta Alimentar en noviembre 2026
La liquidación combina asignaciones con refuerzos alimentarios; el importe final depende de la composición del hogar y de las condiciones de cada beneficio.
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Entre las liquidaciones previstas aparece un caso que alcanza los $656.751 mensuales: el de una familia con dos hijos, uno de ellos con discapacidad, que reúne las asignaciones correspondientes y la Prestación Alimentar. La cifra surge de sumar los importes de cada concepto, aunque no representa un pago uniforme para todos los titulares.
¿Cómo se compone el monto total de la AUH en noviembre?
El total de $656.751 se explica por la combinación de dos asignaciones y el refuerzo alimentario para una familia con dos hijos, uno de ellos con discapacidad. Según informó ANSES, los conceptos se distribuyen de la siguiente manera:
- AUH por un hijo: $127.688,80, luego de aplicar la retención del 20%
- AUH por hijo con discapacidad: $415.763,20, también con el descuento correspondiente
- Tarjeta Alimentar para dos hijos: $113.299
La suma de los tres componentes arroja el importe anunciado. La distinción es relevante: la cifra no corresponde exclusivamente a la AUH, sino al conjunto de prestaciones que puede reunir ese grupo familiar.
La AUH tiene un mecanismo de pago que contempla una retención del 20% del monto mensual, cuyo cobro queda sujeto a la presentación de la documentación requerida para acreditar los controles de salud y la escolaridad, según corresponda. Por eso, el importe acreditado mensualmente no siempre coincide con el valor total de la asignación antes de los descuentos.
En el caso de las familias con hijos con discapacidad, la asignación tiene un valor superior al de la prestación general. Esa diferencia explica buena parte del total informado para noviembre.
También hay que tener presente que no todos los beneficiarios cobrarán $656.751. Una familia con un solo hijo, con tres hijos o sin integrantes que den derecho a la asignación por discapacidad tendrá una liquidación diferente. Los importes dependen de las prestaciones reconocidas y de la situación particular declarada ante el organismo.
El calendario de pagos oficial de ANSES según la terminación de DNI
El cronograma de noviembre distribuirá los pagos de la AUH en diez jornadas, organizadas según el último número del DNI del titular. Las fechas informadas son las siguientes:
- DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre
- DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre
- DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre
- DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre
- DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre
- DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre
- DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre
- DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre
Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: montos vigentes y compatibilidades
Además de la AUH, determinados hogares pueden recibir prestaciones alimentarias que se acreditan de acuerdo con sus condiciones de acceso. Para noviembre, la información publicada indica que la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores, ya que no se ajusta mediante el mismo mecanismo de movilidad que las asignaciones familiares. Los importes informados son:
- familias con un hijo: $72.250
- familias con dos hijos: $113.299
- familias con tres o más hijos: $149.425
La prestación está dirigida a grupos que cumplen los requisitos establecidos por el programa, entre ellos titulares de la AUH con hijos dentro de las edades contempladas, personas que perciben la Asignación por Embarazo y determinados hogares con hijos con discapacidad. La asignación concreta depende de las condiciones previstas en la normativa.
Por su parte, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días se ubica en $60.203 para noviembre, de acuerdo con los importes difundidos. Este apoyo está destinado a acompañar la alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida, para los hogares que reúnen las condiciones de acceso.
Aunque ambos beneficios se vinculan con la alimentación, no son equivalentes. La Tarjeta Alimentar se determina según la composición familiar y las categorías previstas, mientras que el Complemento Leche responde a criterios específicos relacionados con el embarazo y la primera infancia. Su percepción no debe darse por automática en todos los casos.
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