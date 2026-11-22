Las madres mayores pueden acreditar períodos en los que se dedicaron a la crianza y completar requisitos jubilatorios con una gestión gratuita.

ANSES cuenta con distintos beneficios para quienes buscan acceder a una jubilación.

A pesar de que uno de los obstáculos principales a la hora de tramitar la jubilación es la falta de los 30 años de aportes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con distintos mecanismos para que las personas que alcanzaron la edad jubilatoria puedan acceder a una prestación .

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Para muchas mujeres, esta situación se da por los momentos que dedicaron al cuidado de sus familias y que les impidieron mantener una actividad laboral registrada. Frente a esta realidad, existe una herramienta que permite incorporar determinados períodos al historial previsional, siempre que se cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.

El Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado de ANSES permite que las mujeres de 60 años o más sumen períodos de servicio por la crianza de sus hijos y puedan completar los requisitos necesarios para acceder a una jubilación. La medida fue establecida a través del Decreto 475/2021 y busca reconocer el trabajo de cuidado que muchas madres hicieron durante años sin recibir una remuneración ni efectuar aportes al sistema previsional.

El organismo previsional ofrece alternativas para mujeres que no reúnen los requisitos jubilatorios.

Para acceder al beneficio, las solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

El programa permite incorporar estos períodos al historial de servicios, pero no otorga una jubilación instantáneamente. ANSES debe evaluar la situación de cada solicitante y determinar si alcanza los requisitos correspondientes. Además, este reconocimiento puede complementarse, cuando corresponda, con la moratoria previsional de la Ley 24.476.

no contar con una jubilación ya otorgada ni tener una solicitud previsional en curso

no reunir los 30 años de aportes necesarios para jubilarse

ser madre de uno o más hijos

La situación familiar puede influir en el reconocimiento de determinados derechos previsionales. Magnific

Cuántos años te reconocen si cobraste AUH o tenés hijos con CUD

ANSES reconoce un año de aportes por cada hijo biológico y dos años por cada hijo adoptado, aunque también contempla períodos adicionales para determinadas situaciones familiares. El cálculo depende de la cantidad de hijos y de las condiciones particulares de cada uno, los períodos que pueden incorporarse son los siguientes:

por cada hijo biológico: un año de aportes

por cada hijo adoptado: dos años de aportes

por cada hijo con discapacidad: un año adicional

por cada hijo por el que se cobró la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante al menos 12 meses: dos años adicionales

Estos reconocimientos pueden acumularse cuando se cumplen los requisitos correspondientes. Por ejemplo, una mujer con dos hijos biológicos puede incorporar dos años de aportes. Si además cobró la AUH durante al menos 12 meses por ambos, el reconocimiento podría alcanzar seis años en total.

En el caso de los hijos con discapacidad, hay que presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acreditar la condición ante el organismo. El programa también contempla los períodos de licencia por maternidad y excedencia efectivamente usados por las trabajadoras.

Mi ANSES permite consultar información personal y familiar antes de hacer gestiones presenciales. Magnific

Cómo revisar tus datos en Mi ANSES antes de ir a la oficina

Antes de solicitar un turno, las interesadas tienen que ir a Mi ANSES y comprobar que sus hijos estén correctamente registrados en el sistema. Este paso es fundamental para que el organismo pueda evaluar los vínculos familiares y determinar los períodos que corresponde reconocer.

La consulta se hace de forma gratuita desde la página oficial de ANSES, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Para verificar la información, hay que seguir estos pasos:

ir a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

seleccionar la opción "Información Personal"

acceder a "Datos personales y familiares"

comprobar que todos los hijos figuren correctamente registrados

solicitar la actualización de los vínculos familiares si faltan datos o existen errores

Una vez revisada la información, es necesario reunir la documentación correspondiente para presentar en la oficina. ANSES solicita:

DNI de la solicitante

partidas de nacimiento de los hijos

Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuando corresponda

sentencia de adopción, en caso de hijos adoptivos

El trámite es presencial, gratuito y requiere turno previo. Para tenerlo, hay que ir al sistema oficial de turnos de ANSES, seleccionar la gestión correspondiente y elegir una oficina junto con la fecha y el horario disponibles. El día de la atención, el organismo revisará los antecedentes laborales y familiares para determinar cuántos años de aportes pueden reconocerse y si la solicitante reúne las condiciones para acceder a una jubilación.