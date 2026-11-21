Los nuevos parámetros modificarán el acceso a las asignaciones familiares y definirán qué hogares podrán mantener el beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en diciembre una nueva actualización de los límites de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) . El incremento estimado del 2,17% elevará los montos máximos que pueden percibir los trabajadores y sus familias para continuar dentro del régimen.

El cambio tendrá impacto directo en quienes cobran la Asignación Familiar por Hijo y otras prestaciones del sistema. Según las proyecciones realizadas a partir de los valores de noviembre, el límite individual rondaría los $3.342.813 , mientras que el máximo permitido para todo el grupo familiar se ubicaría cerca de los $6.685.625 .

A partir del incremento estimado del 2,17% , los límites económicos del SUAF tendrán una nueva modificación respecto de los valores que rigen durante noviembre de 2026.

Hasta el momento, los parámetros establecidos por ANSES para el undécimo mes del año son de $3.271.814 por integrante y $6.543.628 para el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) . Con la actualización prevista, ambos montos tendrán un incremento que permitirá elevar el techo salarial para acceder a las asignaciones. Los valores proyectados para diciembre son los siguientes:

Una de las condiciones centrales del régimen es que ANSES controla los ingresos de cada integrante por separado y también la suma de los recursos de todo el hogar . Son dos requisitos que deben cumplirse al mismo tiempo. Esto significa que una familia puede tener ingresos conjuntos inferiores a $6.685.625 y, aun así, perder el derecho a cobrar las asignaciones si uno de sus integrantes supera los $3.342.813 mensuales.

La situación también puede generar confusión entre parejas que trabajan en relación de dependencia y tienen hijos menores de edad. Muchas veces, los beneficiarios consideran que solamente importa cuánto dinero ingresa en conjunto al hogar, pero la normativa establece una evaluación individual y otra familiar.

Otro aspecto que conviene tener presente es qué conceptos se consideran para calcular el ingreso. En el caso de los trabajadores registrados, ANSES toma las remuneraciones brutas y las sumas no remunerativas declaradas por los empleadores ante ARCA. El cálculo también contempla otros ingresos, como haberes previsionales, prestaciones por desempleo y rentas de referencia de determinadas actividades.

Hay una particularidad que cobra relevancia en diciembre: el aguinaldo queda excluido del cálculo del ingreso familiar. La documentación oficial del organismo también establece que no se computan las horas extras ni el adicional por zona desfavorable para determinar las remuneraciones consideradas en este cálculo.

Las asignaciones familiares contemplan requisitos de ingresos para los trabajadores registrados. Magnific

Tope individual y familiar del SUAF: los nuevos límites que rigen en diciembre

La diferencia entre ambos parámetros es fundamental para determinar quiénes podrán continuar cobrando las asignaciones familiares durante el último mes de 2026. El tope individual establece cuánto puede ganar, como máximo, cada integrante del grupo familiar. En cambio, el límite del IGF contempla la suma de los ingresos computables de todos los integrantes que forman parte de la familia.

Para calcular este último indicador, ANSES considera distintos conceptos. Entre ellos aparecen los salarios brutos, las sumas no remunerativas, los haberes jubilatorios y de pensión, las prestaciones por desempleo y determinados ingresos provenientes de otras actividades.

Un detalle que no debe pasarse por alto es que el organismo contempla los ingresos de ambos progenitores para determinar el derecho a las asignaciones, incluso cuando no conviven bajo el mismo techo. Por eso, una separación o un divorcio no implica automáticamente que se dejen de considerar los recursos de uno de ellos. Para tener una referencia clara, estos son los límites que se proyectan para el próximo mes: