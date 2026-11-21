El último aumento de las jubilaciones modificó los límites para acceder al pago adicional y algunos beneficiarios dejarán de recibirlo.

No todos los jubilados de ANSES podrán cobrar el bono de noviembre, ya que el beneficio depende de sus ingresos.

Cada mes, miles de jubilados esperan conocer cuánto van a cobrar y si recibirán algún dinero extra para llegar mejor a fin de mes. En noviembre, ANSES mantiene el bono previsional de $70.000 , aunque no todos los beneficiarios podrán acceder a este refuerzo económico.

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Con el último aumento de las jubilaciones, también cambiaron los límites de ingresos que determinan quiénes pueden recibirlo. Por eso, algunos adultos mayores cobrarán una suma menor, mientras que otros directamente quedarán afuera.

Durante noviembre de 2026, el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos . Sin embargo, para recibir el monto completo es necesario cumplir con un requisito relacionado con el haber mensual.

Los jubilados que cobran la mínima pueden recibir el bono completo de $70.000 durante noviembre.

Con el último aumento, la jubilación mínima quedó establecida en $444.158,46 . Quienes perciban ese importe o uno inferior podrán cobrar el refuerzo completo, siempre que se encuentren dentro de las prestaciones contempladas por la normativa.

De esta manera, los jubilados que cobran la mínima tendrán un ingreso total de $514.158,46 , compuesto por su haber habitual y el adicional.

El beneficio también alcanza a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC), entre otras prestaciones incluidas en el esquema.

El impacto de la fórmula de movilidad en el tope de cobro

El Decreto 274/2024 estableció una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que actualiza los haberes todos los meses de acuerdo con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En noviembre, el incremento fue del 1,93%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Este ajuste modificó tanto los montos de las prestaciones como el límite utilizado para calcular el pago del refuerzo.

A diferencia de las jubilaciones, el bono permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Por eso, mientras los haberes aumentan mensualmente, el adicional no recibe ninguna actualización.

Aunque el Decreto 274/2024 regula la movilidad, las condiciones específicas para cobrar este beneficio durante noviembre quedaron establecidas en el Decreto 1296/2026.

La fórmula de movilidad actualiza las jubilaciones todos los meses, mientras que el bono permanece sin aumentos desde marzo de 2024. Radio del Plata

¿Quiénes cobran un bono proporcional y quiénes quedan excluidos?

No todos los jubilados que superan el haber mínimo pierden automáticamente el beneficio. ANSES contempla un bono proporcional para quienes perciben ingresos superiores a $444.158,46, pero todavía no alcanzan el límite máximo permitido.

En estos casos, el organismo paga únicamente la diferencia necesaria para llegar a los $514.158,46. Por ejemplo, una persona que cobra $480.000 de jubilación recibirá un adicional de $34.158,46.

En cambio, quienes perciban $514.158,46 o más en haberes previsionales quedarán excluidos del bono durante noviembre, ya que sus ingresos alcanzan o superan el límite establecido.

Para determinar si corresponde el pago, también se considera la suma de todas las prestaciones previsionales vigentes de una misma persona. Esto significa que alguien que cobra una jubilación y una pensión deberá tener en cuenta ambos importes.

El refuerzo se deposita automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además, no está sujeto a descuentos.