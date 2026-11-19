Algunos titulares de la asignación podrán recibir un ingreso adicional importante durante noviembre, con nuevas condiciones para tener en cuenta.

ANSES tiene un pago especial para determinados beneficiarios de la AUH que buscan acceder a un dinero extra.

En noviembre, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a un pago adicional que supera el medio millón de pesos, siempre que cumplan determinadas condiciones. ANSES ya actualizó el monto de esta ayuda económica, que se entrega ante situaciones familiares específicas y representa un ingreso importante para quienes pueden solicitarla.

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A diferencia de otros beneficios, este dinero no se deposita automáticamente junto con la AUH . Para recibirlo, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por el organismo y realizar el trámite correspondiente.

El beneficio corresponde a la Asignación de Pago Único por Adopción , una ayuda económica destinada a las familias que adoptaron a un niño o adolescente mediante una sentencia judicial.

Las familias que reciben la AUH también pueden solicitar la asignación por adopción cuando cumplen los requisitos.

Los titulares de la AUH pueden acceder a este dinero siempre que hayan tenido derecho a cobrar la asignación por el hijo adoptado durante el mes en que se dictó la sentencia.

Además, el pago también alcanza a trabajadores en relación de dependencia, personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), beneficiarios de la Prestación por Desempleo y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Cronograma de pagos y montos confirmados para este mes

Para noviembre de 2026, ANSES estableció un monto de $556.217 por adopción, luego de aplicar un aumento del 1,93% correspondiente a la inflación de septiembre.

Este importe se entrega por única vez y no modifica el valor mensual de la AUH. Por lo tanto, quienes cumplan con las condiciones podrán recibirlo además de su asignación habitual.

En cuanto al calendario de pagos, las fechas establecidas para noviembre son las siguientes:

primera quincena: del 11 de noviembre al 10 de diciembre

segunda quincena: del 25 de noviembre al 10 de diciembre

Ambos períodos incluyen todas las terminaciones de DNI. La fecha efectiva de cobro depende de la liquidación del beneficio, por lo que los titulares pueden consultar su situación a través de Mi ANSES.

ANSES actualizó el monto de la asignación por adopción y estableció las fechas de pago de noviembre. ANSES

Requisitos obligatorios para acceder al beneficio

Para solicitar la Asignación por Adopción, es necesario contar con una sentencia judicial y tener los datos personales y familiares actualizados en el organismo.

La documentación necesaria para realizar el trámite incluye:

DNI de la madre y/o el padre adoptante

DNI del niño o adolescente

partida de nacimiento

sentencia judicial de adopción

formulario PS 2.94, cuando corresponda

Otro requisito importante es respetar los plazos establecidos. La solicitud puede realizarse a partir de los dos meses y hasta los dos años posteriores a la sentencia de adopción.

Quienes tengan sus datos y vínculos familiares acreditados pueden gestionar el pago mediante la Atención Virtual de ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o comunicarse al 130. Si necesitan actualizar documentación, deberán solicitar un turno para asistir a una oficina del organismo.