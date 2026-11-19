En noviembre, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a un pago adicional que supera el medio millón de pesos, siempre que cumplan determinadas condiciones. ANSES ya actualizó el monto de esta ayuda económica, que se entrega ante situaciones familiares específicas y representa un ingreso importante para quienes pueden solicitarla.
ANSES confirma un plus extraordinario para AUH: de cuánto es y cuándo se cobra
Algunos titulares de la asignación podrán recibir un ingreso adicional importante durante noviembre, con nuevas condiciones para tener en cuenta.
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A diferencia de otros beneficios, este dinero no se deposita automáticamente junto con la AUH. Para recibirlo, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por el organismo y realizar el trámite correspondiente.
¿Quiénes cobran el nuevo extra de ANSES en la AUH?
El beneficio corresponde a la Asignación de Pago Único por Adopción, una ayuda económica destinada a las familias que adoptaron a un niño o adolescente mediante una sentencia judicial.
Los titulares de la AUH pueden acceder a este dinero siempre que hayan tenido derecho a cobrar la asignación por el hijo adoptado durante el mes en que se dictó la sentencia.
Además, el pago también alcanza a trabajadores en relación de dependencia, personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), beneficiarios de la Prestación por Desempleo y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Cronograma de pagos y montos confirmados para este mes
Para noviembre de 2026, ANSES estableció un monto de $556.217 por adopción, luego de aplicar un aumento del 1,93% correspondiente a la inflación de septiembre.
Este importe se entrega por única vez y no modifica el valor mensual de la AUH. Por lo tanto, quienes cumplan con las condiciones podrán recibirlo además de su asignación habitual.
En cuanto al calendario de pagos, las fechas establecidas para noviembre son las siguientes:
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primera quincena: del 11 de noviembre al 10 de diciembre
segunda quincena: del 25 de noviembre al 10 de diciembre
Ambos períodos incluyen todas las terminaciones de DNI. La fecha efectiva de cobro depende de la liquidación del beneficio, por lo que los titulares pueden consultar su situación a través de Mi ANSES.
Requisitos obligatorios para acceder al beneficio
Para solicitar la Asignación por Adopción, es necesario contar con una sentencia judicial y tener los datos personales y familiares actualizados en el organismo.
La documentación necesaria para realizar el trámite incluye:
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DNI de la madre y/o el padre adoptante
DNI del niño o adolescente
partida de nacimiento
sentencia judicial de adopción
formulario PS 2.94, cuando corresponda
Otro requisito importante es respetar los plazos establecidos. La solicitud puede realizarse a partir de los dos meses y hasta los dos años posteriores a la sentencia de adopción.
Quienes tengan sus datos y vínculos familiares acreditados pueden gestionar el pago mediante la Atención Virtual de ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o comunicarse al 130. Si necesitan actualizar documentación, deberán solicitar un turno para asistir a una oficina del organismo.