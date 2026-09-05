Mi ANSES: cómo revisar el recibo de haberes de la jubilación en septiembre 2026

El organismo habilitó la consulta digital del comprobante que corresponde al noveno mes del año, con aumento y refuerzo incluido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) abona en septiembre las jubilaciones y pensiones con una actualización del 2,11% y un bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios que cumplen con las condiciones. El haber mínimo quedó fijado en $428.633,20, mientras que el máximo alcanza los $2.884.295,54.

Además de conocer la fecha de depósito, los beneficiarios pueden revisar el detalle de la liquidación desde Mi ANSES. El comprobante muestra los conceptos que integran el pago y permite controlar que el aumento y, cuando corresponda, el bono hayan sido incluidos.

El aumento de septiembre surge de la fórmula de movilidad que actualiza mensualmente los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para este período, ANSES estableció un incremento del 2,11% y fijó en $428.633,20 el haber mínimo garantizado.

El haber máximo se estableció en $2.884.295,54. También se actualizó la Prestación Básica Universal (PBU), que pasó a $196.080,12, mientras que la PUAM quedó en $342.906,56, antes de considerar el bono extraordinario.

Estos valores corresponden al haber previsional y no necesariamente representan el importe final depositado . El recibo de Mi ANSES permite identificar descuentos y otros conceptos que pueden modificar el monto neto que finalmente recibe cada beneficiario.

Quiénes acceden al bono de $70.000

El Gobierno estableció mediante el Decreto 824/2026 la continuidad del bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para septiembre. El beneficio alcanza a titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES, beneficiarios de la PUAM y titulares de determinadas Pensiones No Contributivas (PNC), entre ellas las correspondientes a vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

Quienes, sumando todas sus prestaciones vigentes, cobran un monto igual o inferior al haber mínimo previsional reciben los $70.000 completos. Para quienes superan ese valor, el bono es equivalente al monto necesario para que la suma de sus haberes y el refuerzo llegue al equivalente de un haber mínimo más $70.000.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en septiembre

El calendario depende de la terminación del DNI y de si la jubilación o pensión supera o no el haber mínimo. Para quienes no superan ese monto, los pagos empiezan el 8 de septiembre y se extienden hasta el 21.

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

En el caso de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

2 y 3: 23 de septiembre

4 y 5: 24 de septiembre

6 y 7: 25 de septiembre

8 y 9: 28 de septiembre

Cómo revisar el recibo de haberes

ANSES permite consultar el comprobante desde la aplicación Mi ANSES. Para ingresar hay que contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. La plataforma también permite consultar otros datos relacionados con la prestación, como la fecha de cobro.

Para revisar el recibo desde el celular, primero hay que abrir la app Mi ANSES e ingresar con las credenciales personales. Después, se debe seleccionar “Jubilación” y entrar en “Consultar recibos de haberes”. Ahí aparece el comprobante correspondiente al período disponible.

El documento permite controlar cuánto se liquidó y qué conceptos forman parte del pago. También sirve para comprobar la incorporación de aumentos, bonos y descuentos aplicados sobre la prestación. La consulta no queda limitada al último período.