ANSES cambió los topes de asignaciones: el ingreso individual que puede dejar afuera a toda una familia

El organismo actualizó 2,11% los montos, lo que provocó que también se modifique el tope que puede excluir a toda una familia de recibir una asignación.

La actualización de septiembre modifica los montos y límites de las asignaciones familiares y mantiene un tope individual para acceder al beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en vigencia nuevos montos y límites de ingresos para el cobro de las asignaciones familiares durante septiembre de 2026 . La medida fue establecida mediante la Resolución 260/2026, publicada en el Boletín Oficial, que dispuso una actualización del 2,11% .

El cambio incluye una condición clave para quienes reciben estas prestaciones: no alcanza con analizar cuánto gana la familia en conjunto . También se debe tener en cuenta el ingreso individual de cada integrante, ya que superar determinado límite puede dejar sin asignación a todo el grupo familiar.

La normativa establece que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe más de $3.157.449 , todo el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares. El tope se aplica de manera individual, independientemente de cuánto perciban los demás integrantes.

La situación puede darse incluso si la suma de los ingresos de la familia no supera el límite máximo general . Es decir, un hogar puede estar por debajo del tope conjunto y, aun así, perder el acceso a la prestación porque uno de sus integrantes excede el máximo individual.

Para septiembre, ANSES estableció un Ingreso del Grupo Familiar (IGF) máximo de $6.314.898 , exactamente el doble del límite individual. Para calcularlo se contemplan, entre otros conceptos, los ingresos de trabajos en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones, Prestación por Desempleo, determinados planes sociales y las rentas de referencia de autónomos, monotributistas y trabajadores de casas particulares.

Cuánto se cobra por hijo y cuáles son los nuevos límites de ingresos

Con la actualización de septiembre también cambiaron los rangos correspondientes a la Asignación Familiar por Hijo. Para los grupos familiares de menores ingresos, con un IGF de hasta $1.192.505, el monto general quedó establecido en $77.025 por hijo.

El valor de la prestación disminuye a medida que aumentan los ingresos del grupo familiar, de acuerdo con los diferentes rangos establecidos por ANSES. Por eso, el monto final depende de la situación económica del hogar y del tramo de ingresos en el que quede encuadrado.

La actualización también alcanzó a otras prestaciones familiares. Por Nacimiento corresponden $89.782, por Matrimonio $134.430 y por Adopción $536.774, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes. Los nuevos valores rigen para las asignaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan a partir de septiembre de 2026.

Puntal

Qué hacer si superás el tope individual

Si uno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual de $3.157.449, el hogar queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, incluso cuando el ingreso conjunto se encuentre dentro del máximo permitido. Por eso, es necesario revisar los ingresos de cada integrante y no únicamente el total familiar.

El cálculo del ingreso familiar debe contemplar las distintas fuentes consideradas por ANSES, entre ellas salarios, jubilaciones, pensiones y Prestación por Desempleo, además de las rentas de referencia aplicables a determinados trabajadores independientes. Esta información permite determinar si el grupo se encuentra dentro de los límites establecidos.

Si el ingreso individual supera el máximo vigente, el grupo familiar no puede acceder a la prestación mientras se mantenga esa condición. Ante un cambio en los ingresos, resulta importante verificar nuevamente la situación ante ANSES para determinar si corresponde recuperar el beneficio según los nuevos datos registrados.